新华社华盛顿10月13日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国国土安全部12日宣布，将于11月放宽从加拿大和墨西哥通过水陆口岸入境美国的限制。

根据美国国土安全部12日晚发布的公报，从11月起，将允许旅客从加墨两国通过水陆口岸入境美国进行探亲、访友或旅游等“非必要活动”，但他们必须出示完全接种新冠疫苗的证明；未完全接种疫苗的“非必要旅行者”不得通过加墨两国水陆口岸入境美国；从2022年1月初起，从加墨两国通过水陆口岸入境美国从事“必要活动”的货运司机、学生和医护人员等旅客，也必须完全接种新冠疫苗并出示相关证明。

美国国土安全部长马约卡斯在公报中表示，这项新规旨在以安全、可持续的方式恢复常规赴美旅行，跨境旅行有利于美国经济的逐步放开。

美国政府在去年新冠疫情初期开始实施国际旅行限制令，并不断扩大到新的国家和地区。美国旅游协会此前估计，如果美国的国际旅行限制令持续到今年年底，将使美国损失110万个就业岗位，并给美国经济造成约3250亿美元的损失。

白宫9月20日说，美国政府将于11月初允许完全接种新冠疫苗的外国旅客乘坐国际航班入境美国，但他们在入境美国时须出示完全接种疫苗的证明，以及出发前72小时内新冠检测阴性证明。同日，美国政府将与加拿大、墨西哥的水陆跨境旅行限制令延长一个月至10月21日。（参与记者：刘品然）

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