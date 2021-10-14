新华社日内瓦10月13日电（记者聂晓阳）中国特命全权裁军事务大使李松13日表示，美国、英国、澳大利亚“三边安全伙伴关系”是冷战思维和狭隘地缘政治观念的产物，三国开展核潜艇合作堪称“教科书级”核扩散案例，这是对《不扩散核武器条约》精神的践踏，对条约有关规定构成严峻挑战。

中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团13日以视频会议方式举行记者会，就普遍关心的问题回答联合国日内瓦记者协会中外记者提问。李松在回答记者有关“三边安全伙伴关系”的提问时表示，美英帮助澳这一无核武器国家打造核潜艇，涉及包括数以吨计武器级高浓缩铀在内的敏感核材料、技术和设备转让，对《不扩散核武器条约》而言史无前例。

李松说，除核扩散风险外，“三边安全伙伴关系”还将冲击南太平洋和东南亚无核武器区，刺激地区军备竞赛，破坏地区团结合作，影响地区和平稳定。

他表示，亚太地区不欢迎核扩散。最近外国核潜艇在南海发生的事故进一步说明，不远万里游弋到此的外国核潜艇只会兴风作浪、惹是生非，不会受到本地区国家和人民的欢迎。

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