新华社昆明10月13日电 题：共商全球生物多样性治理新战略——来自生物多样性大会高级别会议的“好声音”

新华社记者

生物多样性保护到底有多重要？面对全球物种灭绝速度不断加快，生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险，各方应如何协同推动全球生态环境治理行稳致远？

在12日至13日举行的2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）高级别会议上，联合国官员、国际组织负责人、各国部长等代表隔屏相聚昆明，共商全球生物多样性治理新战略。

“人类的未来、物种的未来寄托在我们手上”

“生物多样性丧失无法逆转，人类的未来、物种的未来寄托在我们手上。”联合国环境规划署执行主任英格·安德森说。

她呼吁各方采取“清晰、切实行动”以推动达成“2020年后全球生物多样性框架”。“这次会议是历史性的，我们要做的事情将会被历史所铭记。”

安德森表示，为了实现可持续发展目标，各方必须进一步提升政治意愿，通过制定相关政策，加强透明度和问责制，切实解决导致生物多样性丧失的关键问题，以足够的勇气克服重重障碍。

行动，是与会代表们发言的高频词。

“实现可持续发展目标，避免生物多样性的丧失，只有目标是远远不够的。国际社会必须制定透明的政策，采取务实行动，直击生物多样性丧失的根本因素，扭转生物多样性丧失的现象。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说。

COP15主席、中国生态环境部部长黄润秋表示，要实现2020年后全球生物多样性目标，采取实际行动最为重要，这也是与会代表们的共识。“要将生物多样性保护置于政策制定和实施的优先位置，在粮食系统、基础设施投资、能源、土地利用等方面采取有效措施，实现变革。”

在世界卫生组织副总干事苏珊娜·雅各布看来，良好的生态环境与人们的健康紧密相连。“我们希望建立全方位的合作机制和跨领域、跨部门工作的方式，设计可操作的框架，让生物多样性保护主流化，共同迈向健康可持续的生态文明道路。”

“将尽最大的努力支持各国保护生物多样性”

联合国开发计划署署长阿希姆·施泰纳说，联合国开发计划署正在帮助各国推动“自然友好”型投资。目前，他们与全球环境基金、绿色气候基金等主要伙伴在138个国家推出了32亿美元的投资项目，用于开展生态系统管理和生物多样性保护。

“全球环境基金是《生物多样性公约》的财务机制。我作为全球环境基金的首席执行官，将尽最大的努力支持各国保护生物多样性。”全球环境基金首席执行官卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯的承诺，赢得了会场阵阵掌声。

世界银行行长戴维·马尔帕斯在会上重点分享了怎样为发展中国家和低收入国家保护生物多样性提供资金支持。“例如世界银行集团旗下的国际金融公司最近在印度尼西亚承诺提供第一笔3亿美元的‘蓝色贷款’，用于2025年前每年回收500亿个塑料瓶，以帮助解决塑料污染问题。”

“期待COP15能够唤醒更多人的共识”

“人类开发土地会排放温室气体，海洋中75%的污染来自陆地活动，因此，土地与海洋、气候变化都有着密不可分的联系，更深刻影响着生物多样性保护。”《联合国防治荒漠化公约》秘书处执行秘书易卜拉欣·蒂奥呼吁各国政府尽快出台关于陆地、海洋、气候变化和生物多样性保护的综合治理措施。

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书帕特里夏·埃斯皮诺萨表示，越来越多的国家正通过综合性行动应对气候变化和生物多样性丧失问题。2016年统计数据显示，全球有60%的国家将保护生物多样性和生态系统作为应对气候变化的工作重点，到2021年，这一数据已上升到75%。

“海洋正面临着生物多样性的丧失，而绝大部分保护海洋的工作离不开各方有效应对气候变化。”联合国秘书长海洋事务特使彼得·汤姆森呼吁各方践行多边主义，在联合国框架下深度合作，以应对气候变化和生物多样性丧失等问题。

“我们期待COP15能够唤醒更多人的共识，从全球到国家、从环境部门到其他政府部门、从企业或民间组织到媒体，乃至整个社会都要广泛参与，促进全球协同行动，使生物多样性保护成为促进世界经济绿色复苏的动力，为实现人与自然和谐共生的2050年愿景发挥我们的作用。”黄润秋说。（记者潘洁、成欣、伍岳、姚兵）

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