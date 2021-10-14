人民网联合国10月13日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表戴兵13日在联大三委同人权高专互动对话时指出，美国、英国、法国、欧盟无视会员国呼吁团结对话的愿望，编造谎言攻击抹黑中国，再次挑起对抗，中方对此坚决反对。

戴兵说，新冠肺炎疫情仍在肆虐，加剧“健康危机”“发展鸿沟”“疫苗民族主义”，给国际人权保护事业带来新的挑战。国际社会必须加强团结，协力应对。

戴兵强调，促进和保护人权，是国际社会的共同任务，大家要相互尊重，平等对话。中方坚决反对将人权问题政治化，反对借人权问题干涉别国内政，反对在人权问题上搞双重标准。没有哪个国家高人一等。向他国强加人权模式，既不民主，也行不通。

戴兵表示，中国发展成就举世瞩目，中国人权进步有目共睹。在中国共产党领导下，中国找到了适合国情的发展道路，中国人民成为国家真正的主人，14亿中国人民享受平安幸福生活。中国人民过上更好日子的权利谁也剥夺不了，中国不断发展进步的趋势谁也阻挡不了。

戴兵说，新疆是个好地方，新疆发展进步的事实摆在眼前。最近四年多来新疆没有发生一起恐怖暴力事件，社会稳定，经济向好。新疆各族人民的幸福生活和开心笑容，就是新疆人权状况的生动写照。少数国家在新疆遭受暴恐袭击时视而不见，在新疆进入发展繁荣时却编造弥天大谎。他们不择手段抹黑新疆形象，企图祸乱中国发展，但他们的目的不会得逞。

戴兵说，新疆的大门向世界敞开，欢迎大家到新疆访问。现在每年有超过2亿中外游客参观游览新疆，近年来还有100多个国家和国际组织的1600多名外交官、记者、宗教人士访问新疆。为什么美国、英国等少数国家的驻华使节拒绝中方的邀请访问新疆？我们欢迎人权高专对新疆进行友好访问。遗憾的是，少数国家借此大搞政治操弄，正是影响高专顺利访华的真正障碍。

戴兵最后强调，中方愿同成员国和高专办加强人权事务交流合作，共同推动国际人权事业不断向前发展。

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