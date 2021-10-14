“圳品”评价体系是深圳对标国际先进标准构建的从农田到餐桌全链条供深食品标准体系，通过开展“圳品”评价，打造高质量城市食用农产品品牌。2020年以来，粤桂协作以“圳品”建设为抓手，提升广西农产品规模化、标准化、品牌化发展水平，更好对接粤港澳大湾区、打通内循环，积极打造“政府引导、企业主体、技术服务、市场对接”的“圳品帮扶模式”，探索形成新形势下粤桂消费帮扶、产业协作新机制。

以政府引导为动力，建立协同推进工作机制

打造粤港澳大湾区“菜篮子”基地，畅通农产品销售渠道，推动广西特色农产品基地化、标准化、品牌化发展，将“圳品”基地建设好，可实现长期稳定帮扶合作，互利共赢。广西与广东、深圳农业部门分别签订《粤港澳大湾区“菜篮子”建设战略合作协议》《广西供应深圳农产品示范基地创建和贸易促进战略合作协议》，共同推动相关工作。

广西农业农村部门建立“自治区—市—县”三级“圳品”认证工作专班，印发《加快推进广西供粤港澳大湾区农产品示范基地建设等有关工作的通知》，两年安排专项产业资金近4000万元支持供深基地和“圳品”建设，将“圳品”纳入市、县（区）农业农村部门的例行监测、监督抽查和执法检查范围。

以企业主体为纽带，健全广西农业产业链条

粤港澳大湾区和供深农产品基地建设，离不开企业主体作用的充分发挥，粤桂协作工作队积极发动广东省特别是深圳农业龙头企业广泛参与，形成共建共享合力。

引投资、建基地。通过开展广东龙头企业投资广西农业项目推介洽谈会、广西“圳品”商贸合作交流会等活动搭建合作平台，引入一批世界500强、上市公司、行业龙头企业投资广西。2020年以来，通过粤桂协作机制，粤港澳大湾区投资广西农业项目新签定138个，总投资额达249.7亿元。

补短板、强链条。两年来，广东财政帮扶资金投入超4亿元，在桂建设一批分拣、包装、冷链、仓储、物流等农业基础设施，并引导广东企业赴桂投资，补齐生产链、供应链。

树“圳品”，立品牌。通过政策引导、企业参与、积极服务和广泛发动，提高广西企业对“圳品”基地建设和品牌认定的积极性，广西共有83家企业228个产品提交申请，截至目前，共认定37个广西供深农产品示范基地，24家企业的55个产品被评定为“圳品”。

以技术服务为支撑，为广西优质农产品赋能增效

粤桂协作工作队积极协调相关专业技术机构面向广西开展12场多层次的标准化和“圳品”评价业务培训，积极开展检验检测、合格评定、推介宣传等技术服务，为广西优质农产品赋能。

助力产品提质增值。指导大化县七百弄鸡建立实施标准体系，改造完善屠宰冷链系统，使其成功获评“圳品”并进入深圳大型商超；指导百色设计推出“圳品”芒果礼盒，“圳品”芒果今年销售额较2020年增长200%。

助力企业转型升级。通过开展“圳品”评价，指导和推动企业不断提升全链条管控能力，完善管理体系，推动农产品规模化、标准化生产，以品牌优势带动专业合作社及“圳品”企业提高从业者素质、管理能力和产品品质。

助力提升品牌形象。推荐河池寿乡牛、罗城毛葡萄等产品参与广西农产品区域公用品牌宣传；推荐宜州桑蚕茧等6个县（区）农产品参与“广西好嘢”农业品牌活动，提升品牌知名度和社会影响力。

以市场对接为平台，助推广西农产品走向粤港澳大湾区

为促进广西优质农产品和“圳品”在粤港澳大湾区的市场销售，粤桂协作工作队广泛动员广东、深圳大型商超、农产品供应链企业赴桂采购，同时，在广东开展“圳品”及广西优质农产品进商超、进农贸、进机关、进社区等活动，通过后端销售带动前端产业发展，形成贯通产加销的良性循环，截至目前，广东采购和销售广西“圳品”超过10亿元。

下一步，粤桂协作将不断总结经验、完善机制，加大“圳品”建设力度，加快推进广西供深农产品基地创建；加大招商引资力度，努力招引一批粤港澳大湾区企业赴桂发展现代农业；加大粤桂市场对接力度，推动广西“圳品”融入粤港澳大湾区乃至全国市场，进一步健全粤桂产业协作、消费帮扶长效机制，提升广西农业产业竞争力，助力广西乡村振兴。

数据来源：粤桂协作工作队

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 17 版）

(责编：赵欣悦、白宇)