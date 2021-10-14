本报北京10月13日电 （记者谢亚宏、于景浩）第二届联合国全球可持续交通大会将于14日至16日举行。联合国有关官员12日在新闻发布会上表示，期待大会为促进全球可持续交通建设、推动落实联合国2030年可持续发展目标提供有效的国际交流与合作平台。

联合国副秘书长刘振民表示，中国在可持续交通发展方面取得显著成绩，在联合国最终决定由中国承办此次大会的过程中发挥了重要作用。中国良好的交通基础设施遍及全国各地、深入农村地区，便利的交通帮助中国欠发达和偏远地区脱离贫困，也促进各地区的交流和经济发展。刘振民说，以本届大会为平台，中国的相关经验可以更好地推广到世界各国，尤其是最不发达国家，进而推动各国经济社会发展和联合国2030年可持续发展目标落实。

联合国驻华协调员常启德对中国政府为举办大会所付出的努力表示感谢。他表示，中国正在大力发展新能源汽车、公共交通等绿色出行方式，这是各国发展可持续交通的良好范例。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 17 版）

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