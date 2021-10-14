本报广州10月13日电 （记者贺林平）第四届“反恐、去极端化与人权保障”国际研讨会13日在广州举行。围绕“‘后真相’时代的反恐国际合作与权利保障”的主题，与会专家人士呼吁摒弃偏见，加强反恐合作，携手应对风险挑战。

20年前，震惊世界的“9·11”事件发生。中宣部副部长蒋建国在发言中表示，20年来，恐怖主义构成的全球性挑战达到前所未有的程度，反恐已成为国际社会普遍共识，全球反恐事业取得重要进展。但必须看到，当前国际反恐形势依然复杂，恐怖主义和极端主义仍在全球多个地区肆虐，虽然未再发生像“9·11”这样规模的恐怖袭击，但恐怖案事件仍然时有发生，全球反恐事业还有很长的路要走。

巴基斯坦参议院国防委员会主席穆沙希德·侯赛因认为，人权问题已被政治化，人权现在成了某些国家的政治武器，用来对不符合其利益的国家施压。西方国家就涉港、涉疆、涉藏等问题对中国进行攻击，也是出于政治原因，是西方国家奉行双重标准的体现。

研讨会上，多位中外反恐与人权领域专家学者认为，一些国家基于意识形态偏见和短期利益考量，搞选择性反恐，同时与媒体形成合谋，对人权等问题进行选择性报道、虚假报道等，致使国际社会至今尚未形成反恐、去极端化的强大合力。

英国米德尔塞克斯大学国际法教授威廉·沙巴斯从法律层面分析了西方涉疆报告中有关新疆“种族灭绝”的指控，认为其证据是脆弱的或含糊的，是对中国少数民族政策的不当指控。

中国、巴基斯坦、印度尼西亚、菲律宾等多国专家学者分享了反恐、去极端化和保障人权方面的实践与经验，讨论更好彰显媒体责任、切实保障人权、加强国际合作的有效途径。

新疆是中国反恐、去极端化斗争的主战场。新疆师范大学民族与社会高等研究院院长梁玉春说，中国式反恐、去极端化和人权保障构建起思想祛魅、情感关怀、改善民生、打击暴恐“四位一体”格局，既有与国际社会通行做法一致之处，又有中国特色。这有效遏制了恐怖案事件多发频发势头，最大限度保障了各族群众的生存权发展权等基本权利。

蒋建国表示，在反恐问题上必须摒弃“双重标准”，绝不能将其“政治化”“工具化”，甚至借反恐之名干涉他国内政，侵犯他国主权。国际社会应秉承开放平等包容的原则和人类命运共同体理念，积极开展国际合作和多边协商，共同推进全球反恐事业发展。

“我们不能仅通过暴力来打败恐怖主义，应当寻找恐怖主义的根源，努力纠正导致一些人实施恐怖行动的社会不公正和不平衡现象。”联合国前高级人权专家阿尔弗雷德·德·扎亚斯说，打击恐怖主义的方法之一就是实现17个可持续发展目标，包括在全世界范围内消除贫困。

摩洛哥穆罕默迪亚乌里玛联合会秘书长艾哈迈德·阿巴迪认为，应对极端主义与恐怖主义需要开展多种形式的合作，尤其是面对数字信息时代的新挑战，我们需要在负责提高数字信息意识、进行数字信息观察与跟踪的情报机构之间，打造共同思考和协作的系统和空间，实现协同合作。

此次国际研讨会由中国人权研究会、广东省人民政府新闻办公室共同主办，暨南大学承办。来自中国、英国、美国、瑞典、意大利、巴基斯坦、塞尔维亚、伊朗、以色列、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚等近30个国家的官员、专家学者以及非政府组织代表等，通过线上与线下结合的方式参与研讨会。

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 17 版）

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