姜 瑜

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒性多数通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切合法权利，开启了中国和联合国合作新篇章。作为当年的“两阿提案”共同提案国之一，罗马尼亚对新中国恢复联合国合法席位发挥了重要作用，是中罗友谊长卷中绚丽多彩的一笔，中国政府和人民对此铭记在心。

自1955年加入联合国后，罗马尼亚一直积极主张中华人民共和国政府代表是中国在联合国组织的唯一合法代表，并为此做了大量工作。1971年7月，罗马尼亚等多国在致联合国秘书长的信和备忘录中，要求将恢复中华人民共和国在联合国的合法权利问题作为紧急问题列入第二十六届联合国大会议程。此后，罗马尼亚等23个共同提案国顶住压力、不懈努力，最终帮助新中国恢复在联合国的合法席位。这些国家坚持原则、仗义执言，以实际行动展现了对公道正义的追求、对中国和中国人民的友好感情。

我想特别提及一位中国人民的老朋友——当年亲历第二十六届联合国大会讨论和投票全过程的罗马尼亚前副外长、第二十六届联合国大会罗马尼亚代表团副团长埃科贝斯库。2019年，我担任驻罗马尼亚大使不久，就在“联合国日”拜访他。虽时隔近半个世纪，他依然对那段历史如数家珍，向我生动讲述了当年罗马尼亚支持新中国恢复在联合国合法席位的经过。他说，决议通过后，会场响起长时间的掌声，洋溢着节日的气氛。他强调，罗马尼亚此举既是出于两国人民的友谊和团结，也是在支持世界正义事业，新中国恢复联合国合法席位是一场伟大胜利。虽然已退休多年，埃科贝斯库一直关注中国在联合国等国际组织中的作用。中国积极参与国际事务，在国际舞台的影响力与日俱增，对世界和平与发展的贡献举世瞩目，这些都让他感到由衷高兴。

在新中国成立5天后，罗马尼亚就与新中国建交，成为世界上第三个与新中国建交的国家。建交72年来，双方相互理解、相互支持，共同谱写了一段段令人难忘的友谊佳话。中罗两国顺应和平与发展的时代潮流，奉行独立自主的外交政策，超越意识形态、社会制度的差异发展关系，双边关系经历两度“升级”，建立起全面友好合作伙伴关系。新冠肺炎疫情发生以来，双方携手呵护两国人民生命安全和健康福祉，共同谱写了“患难见真情”的友谊佳话。两国贸易逆势增长，人文交流绽放异彩，充分展现出双边务实合作的强劲韧性和巨大潜力。中罗秉持联合国宪章宗旨和原则，坚定践行多边主义，积极参与联合国维和、人道援助等行动，努力维护世界和平与安全，致力于实现可持续发展。

多年来，中国从未忘记包括罗马尼亚在内的友好国家给予的支持与帮助，始终高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同各国开展友好合作，为促进世界和平与发展发挥了重要作用。站在新的历史起点上，中国和罗马尼亚将传承传统友谊，推动双边关系持续向前发展，为维护以联合国为核心的国际体系、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

（作者为中国驻罗马尼亚大使）

《 人民日报 》（ 2021年10月14日 02 版）

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