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王毅同智利外长阿拉芒通电话

2021年10月14日05:17 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京10月13日电  10月13日，国务委员兼外长王毅同智利外长阿拉芒通电话。

　　王毅说，智利是第一个同新中国建交的南美国家，是最早公开支持中华人民共和国恢复在联合国合法席位的国家之一，也是中国在拉美的重要合作伙伴，中智关系长期走在中拉关系前列。双方要继续在涉及彼此核心利益问题上坚定相互支持，深化疫苗研发和使用合作，推动构建人类卫生健康共同体。继续高质量共建“一带一路”，推进经贸、投资、矿业、清洁能源、科技、天文、人文等领域合作。

　　王毅表示，作为发展中国家，中智应加强多边事务战略协调，共同维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，践行真正的多边主义，捍卫国际公平正义。中方已正式申请加入全面与进步跨太平洋伙伴关系协定（CPTPP），愿同智方就此保持沟通。

　　阿拉芒表示，智中关系创造了多个“第一”。感谢中方为智利快速接种疫苗提供大力支持。智利始终是中国坚定的全面战略伙伴，毫不动摇奉行一个中国政策，期待同中方加强抗疫、经贸等各领域合作。智方支持多边主义，赞同中方提出的重大全球倡议，坚定支持中方加入CPTPP，支持中方举办北京冬奥会。

　　双方就中拉关系深入交换意见，一致同意共同推动中拉论坛第三届部长会议成功举办。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月14日 02 版）
(责编：赵欣悦、白宇)

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