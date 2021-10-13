胡安·卡洛斯·卡普纳伊

在21世纪的国际格局之下，各国加入全球化相联通是大势所趋。当今世界所面临的挑战必定影响到很多国家，进而危及经济和社会发展以及区域和全球稳定。

气候变化及其对粮食安全和水资源利用的影响、单边主义及其通过新保护主义和反全球化的表现、社会对抗和冲突、移民流动、自然灾害，以及自上个世纪末以来的其他问题，考验了各国政府的应对能力。尽管策略繁多，但效力有限。有些政府甚至反对签署或加入《京都议定书》、世界贸易组织的贸易便利化计划、世界卫生组织的规定、联合国教科文组织的协定等多边合作。这不仅影响人类福祉和安全，更让建立集团国家意识形态侵害第三国的倡议甚嚣尘上。

然而，新冠肺炎疫情的出现加剧了这种错综复杂的情况。一些工业国明显缺乏政策意愿，难于达成协调机制，导致发展中国家在卫生和教育领域缺少资源和服务，经济重振乏力。因此，在目前的情况下，国际社会必须建立合作机制。短期来看，应注重发展社会各行业，使其具有包容性；长远来看，应通过创新和技术转让、推行生产的整体性和协调性机制、广泛和多样化的基础设施等，引进现代化模式。

因此，为应对和战胜全球卫生危机而制定的合作方案，应支持国家和地区开展有利于发展中国家的多边或区域性倡议。其中重要的是，要清晰解读中国政府自新冠肺炎疫情暴发并困扰全球以来所采取的立场。中国政府齐心协力，在其社会层面和整个国际社会层面制定了协调、有力、共同和持续的应对措施。这种态度不仅让中国人民获益巨大，很好地恢复了中国的经济，同时还通过分享经验和方法、提供设备、材料、向其他国家派遣医务人员等，向需要合作的国家提供合作。如果没有这种团结合作的机制，此次健康危机对这些国家的社会和经济，甚至对其经济复苏和未来增长前景的影响都会更大。

中国通过的“十四五”规划包含针对世界经济、特别是发展中国家经济的实质性措施。这对发展中国家促进经济复苏非常有利。同时，中国经济特区的设立和推行方式，为发展中国家带来有益借鉴。在众多举措中，连接广东、香港和澳门的粤港澳大湾区规划对拉丁美洲具有不可替代的重要性。拉丁美洲的华人群体就主要来源于这三个地区。秘鲁拥有拉丁美洲最大的华裔群体，是西半球华裔第二多的国家。

总之，国际社会为推进应对新冠肺炎疫情和长期经济复苏问题作出努力应以协商一致意见为基础和支撑，达到全面无条件合作。国家和区域提出的倡议应支撑这一共识。中国政府在为发展中国家振兴和恢复经济提供手段和资源方面发挥了根本作用。抗击新冠肺炎疫情应被视为发展中国家现代化、融入第四次工业革命、通过5G设施建立21世纪所需数字连通的机会。

（作者系秘鲁前驻中国、日本、新加坡大使，亚太经合组织国际秘书处前执行副主任）

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