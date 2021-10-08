一名儿童展示自己刚刚完成的剪纸作品。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔10月7日电 （记者任彦）比利时布鲁塞尔孔子学院近日举行一年一度的开放日活动，向当地民众展示中国传统文化的独特魅力。

现场聚集了许多观众，中国书画老师挥毫泼墨，画出一幅中国山水画；在京剧文化体验区，老师向家长和孩子介绍不同脸谱色彩在京剧中所要表现的角色特点并指导他们描摹京剧脸谱；几名孩子学着剪纸，并纷纷拍照留念；还有当地一位气功老师展示气功，引来众人围观学习。

布鲁塞尔孔子学院中方院长说，每年在新学年开始前，该孔子学院都会举办开放日活动，通过丰富多彩的互动体验活动，向当地民众展示中国传统文化的独特魅力。很多人通过参加开放日活动，对汉语和中国文化产生了浓厚兴趣，报名参加孔子学院的中文学习班和中国文化学习班。

带着孩子参加活动的一位母亲用流利的汉语表示，她现在是卢森堡驻欧盟外交官，之前曾在中国北京和上海工作多年，她的孩子也在中国生活了几年，以前中文说得特别好，但是回来一段时间忘了不少，“中文很重要，不能让孩子忘记汉语，所以我给她报了布鲁塞尔孔子学院的中文学习班。”

布鲁塞尔孔子学院成立于2006年，是比利时第一所孔子学院，由比利时比中协会和中国北京外国语大学合作建设。为适应不同层次的汉语学习要求，布鲁塞尔孔子学院针对儿童、成人开设了多个层次的汉语学习班，还为对中国文化感兴趣的人开设了书法、国画、气功、太极和中华厨艺等中国文化学习班。

布鲁塞尔孔子学院当天还举行了2020-2021学年结业典礼，为76名学员颁发结业证书。其中，最年长的学员出生于1951年，获颁成人汉语三年级班结业证书；最年幼的学员出生于2016年，获颁儿童汉语一年级班结业证书。

“我是一名在读大学生，对汉语很感兴趣，已经在这里学习了4年汉语。”获得结业证书的伽弗洛·诺米说，“我对中国文化特别感兴趣，我要继续努力学习汉语，希望将来到中国留学，实地感受博大精深的中华文化。”

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