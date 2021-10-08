人民网里约热内卢10月7日电 （记者吴杰、毕梦瀛）当地时间10月6日，巴西里约侨界举行纪念辛亥革命110周年座谈会暨图片展，纪念辛亥革命110周年。

中国驻里约热内卢总领事田敏在视频致辞中指出，110年前孙中山先生领导的辛亥革命，在中国历史长河中具有举足轻重的意义。站在辛亥革命110周年与中国共产党成立100周年的历史交汇点上，要传承和发扬辛亥革命精神，就要毫不动摇坚持和发展中国特色社会主义，初心不改坚持以人民为中心的价值追求，旗帜鲜明弘扬爱国主义民族精神，坚定不移坚持一个中国原则和“九二共识”、推进祖国和平统一进程。希望领区侨胞继续心系桑梓，为中巴交流合作注入活力，为祖国统一大业贡献力量，为实现中华民族伟大复兴中国梦而不懈奋斗。

承办本活动的巴西中国和平统一促进会会长王俊晓表示，在大革命时期，海外华侨曾被誉为“革命之母”，为中国的民主斗争和民族解放作出巨大贡献。今天广大侨胞更应利用自身优势，发扬辛亥革命的优良传统，为祖国的统一大业，为早日实现中华民族伟大复兴的中国梦而努力奋斗。

巴西华人文化交流协会主席上官建峰认为，纪念辛亥革命，是要清醒认识到辛亥革命给我们的启示，要以史为鉴，牢记辛亥革命中争取人民民主的精神，牢记敢为人先的创新精神，牢记坚定不移的爱国主义精神。

旅巴台胞代表陈碧云表示，我们呼吁台湾执政当局，应以中华民族大义和台湾民众福祉为重，弃“独”促统，顺应历史，这不仅是包括台湾同胞在内的全体炎黄子孙的愿望，更是无数革命先驱的期盼。

里约华人联谊会等当地侨团侨领徐宗彬、林非凡、郑侠茂、聂国基、吴洁莹、陈功恩、尹楚平也纷纷表示，海外侨胞要传承和发扬辛亥革命精神，弘扬以爱国主义为核心的民族精神，推进祖国和平统一进程，继续推进辛亥革命先驱们为之奋斗的伟大事业，为实现中华民族伟大复兴作出新贡献。

图片展以20余张新老照片展示辛亥革命珍贵历史镜头以及后人发扬民族精神、投入祖国建设等相关活动。

中国驻里约热内卢总领馆陈晓玲、郭填甜等领导和有关侨团代表出席纪念活动。

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