新华社巴黎10月5日电（记者唐霁 刘芳）法国总统马克龙5日在总统府爱丽舍宫会见了到访的美国国务卿布林肯，双方讨论了法美两国关系遭遇危机后如何恢复信任。法国媒体指出，法国对这次布林肯访法进行了“冷处理”。

爱丽舍宫发布的新闻公报称，马克龙会见布林肯，旨在讨论“修复法国和美国之间的信任”。法美两国将继续就欧盟和北约间的合作、非洲萨赫勒问题和印太问题加强协调。

据法国媒体报道，布林肯此次巴黎之行，是为马克龙和美国总统拜登10月底在欧洲会面、进一步缓和两国关系打前站。但法国对布林肯此次访问“并不热情”，总统当天日程本未安排会见布林肯。法国外交部长勒德里昂当天上午和布林肯会谈后，也没有举行联合新闻发布会。

法国国际关系与战略研究院院长帕斯卡尔·博尼法斯接受法国媒体采访时表示，法国必须摆脱对美国的“天真幻想”，“必须看到我们虽然和它有战略联盟（关系），但它是一个不惜使用不公平手段的经济上的竞争对手”。

美国、英国和澳大利亚9月15日宣布建立新的三边安全伙伴关系，美英将支持澳海军建立核潜艇部队，澳将与美英合作在澳建造核潜艇。澳方同时撕毁与法国海军集团签订的数百亿美元潜艇大单。法国9月17日宣布召回驻美和驻澳大使。但马克龙22日在和美国总统拜登就两国关系等问题通电话后决定，法国驻美大使将于下周返回美国。勒德里昂近日接受法国参议院质询时说，法美关系正经历“严重”危机，双方虽已恢复对话，但危机并未结束。

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