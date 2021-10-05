新华社莫斯科10月5日电（记者胡晓光）莫斯科时间5日11时55分（北京时间5日16时55分），俄罗斯“联盟-2.1a”运载火箭从位于哈萨克斯坦境内的拜科努尔航天发射场点火升空，将载有一名宇航员和两名电影工作者的飞船送往国际空间站。

两名电影工作者此行是为了拍摄故事片《挑战》，这将是电影史上首次有专业演员在太空拍片。

截至记者发稿时，演员尤利娅·佩列西尔德、导演克利姆·希彭科和宇航员安东·什卡普列罗夫乘坐的“联盟MS-19”飞船已进入近地轨道。

据报道，飞船将在起飞约3小时17分钟后，于莫斯科时间5日15时12分（北京时间20时12分）与国际空间站俄罗斯舱段的“黎明”号小型试验舱对接。舱门预计将在莫斯科时间5日17时05分（北京时间22时05分）打开。

国际空间站上的俄罗斯宇航员将为电影摄制提供帮助。

尤利娅·佩列西尔德和克利姆·希彭科将在国际空间站停留12天，计划于17日返回地球。

首部在太空拍摄的电影的剧本尚未公开。据报道，这部电影的大概内容是，一名宇航员需要接受外科手术，但由于身体状况无法乘飞船返回地球，最后只能派一名女医生前往太空救助宇航员。

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