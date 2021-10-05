新华社联合国10月4日电 第76届联合国大会第五委员会常会4日开幕，审议工作计划、联合国会费与维和摊款比额等问题。中国常驻联合国代表张军在发言中呼吁发达国家承担更多财政责任。

张军表示，在刚刚结束的联大一般性辩论中，各国领导人强烈呼吁加强团结协作，共同应对新冠疫情、韧性复苏、气候变化等全球性挑战。坚持多边主义是国际社会广泛共识，加强联合国作用是各国的强烈呼声。

张军强调，维护联合国作用需要所有会员国都体现负责任态度，履行应尽义务。财政是联合国治理的基础和重要支柱。当前联合国财政状况仍令人担忧。尽管广大会员国一再呼吁，秘书长多次致函会员国表达关切，但个别主要会费大国仍然长期欠费，这是造成联合国流动性危机的主要原因。中国作为联合国第二大会费与维和摊款国，一向高度负责，及时缴纳会费和各项摊款，最近全额缴纳了年底前安理会已授权期间的所有维和团摊款。中方呼吁会员国特别是会费大国及时、足额、无条件缴纳联合国会费，履行对联合国的各项财政义务，以行动兑现承诺，保障联合国正常开展工作并履行授权。

张军指出，近年来发展中国家比额总体上升，发达国家比额总体下降。这种情况非常不合理，不符合支付能力原则。中方呼吁发达国家承担更多财政责任，充分考虑发展中国家的困难和关切。比额计算方法中对发展中国家的宽减只能加强、不能削弱。

张军说，方案计划要始终坚持会员国主导地位，充分反映会员国利益与合理诉求。方案和协调委员会的作用应当加强，各主要委员会要发挥应有作用。方案预算要保持合理规模，优先保障发展领域资源，注重实施全面预算绩效管理，切实节支增效，做到“花钱必问效，无效必问责”。各机构、各部门应聚集核心职能，避免不必要的扩张和职能重叠，防止既影响效率，也造成浪费。中方支持审计委员会作为最重要的外部审计机构，充分发挥其独立监督职能。联合国还应继续采取措施，增加发展中国家在秘书处职员中的代表性，切实解决代表性不足国家的关切。

联大五委是联合国大会主要委员会之一，负责联合国行政、财政、预算、管理、人力资源等问题。中国是联合国第二大会费与维和摊款国。今年五委常会将审议2022至2024年各会员国会费与维和摊款比额，2022年联合国方案预算、方案计划、重大基建项目、审计委员会报告、人力资源管理等重要议题。

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