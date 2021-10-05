人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国代表观点相近国家在联合国人权理事会反对有关国家借口“民主”遏制和干涉他国

2021年10月05日10:09 | 来源：新华网
小字号

新华社日内瓦10月4日电 中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭4日在联合国人权理事会第48届会议有关议题下代表俄罗斯、斯里兰卡、白俄罗斯、伊朗、柬埔寨等十余个观点相近国家做共同发言，反对一些国家试图将民主问题工具化，借口“民主”遏制和干涉其他国家。

陈旭指出，和平、发展、公平、正义、民主、自由是全人类共同价值。民主没有固定模式，什么是真正的民主不应由少数几个国家说了算，关键是要看是否符合本国国情，是否体现人民意志、维护人民利益、得到人民拥护，能否带来政治稳定、社会进步、人民福祉。

陈旭表示，令人关切的是，一些国家在民主问题上搞“双重标准”，甚至多重标准，试图将民主问题工具化，将自身价值观和政治模式强加于人，打着“民主”旗号遏制和干涉其他国家。这本身就是不民主的行为，只会带来混乱和动荡，损害各国人民的根本利益。

陈旭还说，世界多极化、国际关系民主化是时代潮流，各国应践行真正的多边主义，推进协商合作，推动和平与发展，从而更好地促进和保护人权，而不是以意识形态划线，人为制造分裂和对抗。各国应加强团结合作，共同应对全球性挑战，共创世界美好未来。

(责编：杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部