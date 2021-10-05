本报北京10月4日电 综合本报和新华社驻外记者报道：多个国家政要和国际组织负责人近日通过贺信、贺词、致辞等方式热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，盛赞中国发展成就，期待与中国进一步深化互利合作。

古共中央第一书记、古巴国家主席迪亚斯—卡内尔日前在社交媒体致贺词说，中国的存在保障了世界力量平衡、多边主义与普遍和平。

捷克总统泽曼在贺信中说，建交以来，捷中关系不断发展，期待两国加强经贸合作和旅游交流。捷克众议院第一副主席菲利普在视频致辞中表示，捷中两国之间存在真挚友谊，希望两国在各领域展开合作。

乌拉圭代总统阿希蒙热烈祝贺中华人民共和国成立72周年，高度评价中国取得的经济和社会发展成就，表示中国科技发展成果显著，不仅造福中国人民，还通过分享知识与技术，提高了世界人民的生活水平。

多米尼加副总统培尼亚代表阿比纳德尔总统和多米尼加政府发表视频致辞，祝贺中华人民共和国成立72周年。他表示，习近平主席和中国人民始终以开放的姿态，促进同多米尼加的文化往来、经贸交流、项目援助和团结协作，我们对此表示感谢。我们愿借此机会重申，多米尼加人民感谢中方在新冠肺炎疫情下展现的团结互助精神。

白俄罗斯国民会议代表院副主席米茨克维奇表示，中国在提升本国人民福祉同时，也为全球发展作出贡献。白俄罗斯经济部部长切尔维亚科夫表示，伟大的中国和中国人民所取得的杰出成就令人赞叹，白俄罗斯高度评价和珍视两国建立起的相互信任和理解、建设性对话以及成果丰硕的经贸合作。

以色列旅游部部长拉兹沃佐夫发表视频贺词，积极评价以中两国在经贸、创新、教育、旅游等领域合作取得的积极成果，感谢中方为以方在华采购和运输抗疫医疗物资提供的大力支持。

埃塞俄比亚前总统穆拉图发表视频贺词说，作为中国人民的老朋友、中国发展的亲历者、埃中友好关系的见证者，他非常高兴看到中国取得巨大发展成就，乐见两国关系蓬勃发展并拥有广阔前景，期待两国携手谱写新的华美篇章。

新西兰外交贸易部副秘书长辛克莱通过视频形式，代表新政府对中华人民共和国成立72周年表示祝贺。辛克莱说，新中关系是新西兰最重要的双边关系之一，中国是新最大贸易伙伴，期待新中自贸协定升级进一步巩固双边关系。

土耳其第一副外长厄纳尔代表土政府在贺信中表示，对华关系在土全方位外交政策中占有重要地位，土方对土中双边关系取得的进展感到满意，坚信未来两国关系将不断发展。

哥斯达黎加外长索拉诺代表哥政府和人民衷心祝愿中国繁荣昌盛，不断取得新的更大发展成就，表示愿继续与中方共同努力，推动哥中战略伙伴关系迈上新台阶。

第七十六届联大主席、马尔代夫外长沙希德表示，中国是伟大的国家，取得了非凡的成就。作为联合国安理会常任理事国，中国是捍卫多边主义的重要力量，为促进联合国发展和国际社会进步作出巨大贡献。

世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布代表世界经济论坛并以其个人名义对中国致以最良好的祝愿。他表示，中国在国际政治和经济中具有举足轻重的地位，是世界经济论坛引以为荣的多层次合作伙伴。

各国议会联盟秘书长马丁·琼贡对中华人民共和国成立72周年表示热烈祝贺，并感谢中国全国人大为各国议会联盟提供宝贵支持，使该联盟能够进一步动员世界各国议会有效实施可持续发展目标。

世界知识产权组织总干事邓鸿森代表该组织向中华人民共和国成立72周年致以最热烈的祝贺，期待通过多种形式深化与中国在知识产权领域的紧密合作，共同加强全球知识产权生态系统建设。

《 人民日报 》（ 2021年10月05日 03 版）

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