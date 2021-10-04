新华社伊斯兰堡10月4日电 根据上海合作组织地区反恐怖机构第三十六次理事会决议，2021年9月21日至10月4日，代号为“帕比－反恐－2021”的上合组织成员国主管机关联合反恐演习在巴基斯坦帕比市举行。演习由巴基斯坦主办，上合组织成员国主管机关派反恐执法力量参加。这是中方反恐执法力量首次实警实枪实弹出境参加上合组织成员国主管机关联合反恐演习，为我方力量参与执法安全国际合作积累经验，意义重大。

当前，国际和地区安全形势复杂，阿富汗局势突变，“三股势力”企图趁乱坐大并向上合组织地区渗透实施违法犯罪活动，各成员国面临的风险上升。演习紧密结合当前国际和地区安全形势变化，旨在应对“三股势力”在热点地区活动并向上合组织地区渗透破坏，完善合作机制，提升各方主管机关情报交流和行动协调水平，增强联合反恐能力，展示合作打击“三股势力”的坚定决心，共同维护地区安全。

演习分两个阶段实施。第一阶段是在上合组织地区反恐怖机构执委会协调下，各成员国主管机关在本国境内分别针对可能发生的恐怖活动模拟开展反恐情报交流共享、搜集研判和行动处置。第二阶段是根据上合组织成员国境内组织和举行联合反恐行动与演习的有关程序协定，巴基斯坦主管机关邀请中国公安部反恐执法力量开展联合反恐演习。上合组织成员国主管机关参演力量开展实兵实装演练，重点就狙击战、直升机索降突击、室内反恐战、城市战和巷战、恐怖分子清剿、人质解救、单兵和队组反恐实战技能交流等内容进行演训，开展联合反恐战术行动。上合组织地区反恐怖机构执委会和各成员国主管机关以及相关国际组织派员观摩演习。

今年是上合组织成立20周年。20年来，中国与各成员国在“上海精神”有力指引下，始终将维护地区安全置于优先地位，并在上合组织框架下制定了反恐怖主义公约、反极端主义公约等重要合作文件，建立了打击“三股势力”务实合作机制，共同应对威胁和挑战。上合组织成员国主管机关联合反恐演习已实现机制化，每年轮流举行。中国公安部曾于2006年、2011年、2017年举办3次“天山”系列联合反恐演习。

(责编：郝江震、岳弘彬)