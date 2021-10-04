人民网约翰内斯堡10月2日电 （闫韫明、闫骏花、徐怀武、郭株江、李安岗）当地时间10月2日下午，乘包机抵达刚果（金）戈马国际机场的中国第二十五批赴刚果（金）维和部队第二梯队94名官兵，转乘专车进入中国维和工兵分队营区，标志着中国新一批赴刚果（金）维和部队已全部部署到位。

新一批的刚果（金）维和部队总人数为218人，包括175人的工兵分队、43人的医疗分队，共分两个梯队前往刚果（金）。第一梯队124人已于当地时间9月12日下午抵达刚果（金）维和工兵分队中国半岛营区，在进行14天的集中隔离后，于9月28日，与第24批维和部队完成了营房设施、军械器材、车辆机械等交接工作，正式接管了任务区。

据悉，2003年4月，应联合国邀请，中国派出首支赴刚果（金）维和工兵、医疗分队参与在该地区的维和行动。目前，中国累计向刚果（金）任务区派出25批次维和工兵、医疗分队，维和人员超过3000人次，在任务区数百个点位执行了上千项的工程保障任务。

在局势动荡、险情频发的环境中，中国维和官兵不负重托，出色地完成了各项维和任务，赢得了刚果（金）人民和国际社会的充分肯定和广泛赞誉。中国第二十五批赴刚果（金）维和部队官兵将始终牢记使命、不负重托，始终把祖国荣誉放在第一位，展示中国蓝盔良好形象，为刚果（金）地区的持续和平与稳定作出新的更大贡献！

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