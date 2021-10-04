人民网喀土穆10月3日电 （苏航、曹壮）10月2日，南苏丹中国维和步兵营全体官兵被授予联合国“和平荣誉勋章”。

当地时间11时，中国第七批赴南苏丹（朱巴）维和步兵营260名官兵代表面向主席台擎枪列阵，静候属于自己的高光时刻。授勋开始，专程赶来的联合国秘书长特别代表兼联合国南苏丹特派团团长尼古拉斯·海索姆先生与联南苏团总司令谢里什·提耐卡中将一道，在维和步兵营营长杨忠举上校的陪同下走上红毯，检阅了由男女官兵混编组建的维和仪仗方队。而后观看了舞龙舞狮、中华武术、太极拳、民族舞蹈等具有中国特色的文化节目和分列式。随后特别代表与中国驻南苏丹华宁大使、联南苏团部队总司令一同为中国维和官兵亲手佩戴联合国“和平荣誉勋章”。

“我很高兴今天能够作为联南苏团特别代表参加你们生命中难忘时刻，我代表联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯，向中国政府对联合国在全世界的工作所作出的贡献致以诚挚的谢意，特别是要感谢中国当前在世界各地派出的超过2400名维和人员中，其中一大部分就在联南苏团。”

联合国秘书长特别代表海索姆先生年过7旬，这是他到任以来第一次到仪式现场为出兵国授勋，而这源于6个月前他与中国营的一场约定。6个月前，海索姆先生从联合国总部乘专机抵达南苏丹履新，联南苏团司令决定由中国营代表任务区7个出兵国和来自25个不同国家的联合国人员担负迎接特别代表的仪仗司礼任务，中国营也因此成为了海索姆走下飞机第一支见到的出兵国部队，整齐划一的中国维和官兵给他留下了深刻印象，几天后，海索姆先生写下感谢信让助理专程送到了中国营。

在进一步了解中国营在任务区的突出贡献后，海索姆在任职后的第2个月第一次主动邀请出兵国指挥官到自己办公室会谈，中国赴南苏丹维和部队指挥长杨忠举和教导员赵艳军汇报工作后，海索姆与中国营立下约定：“中国营在任务区的作用不可替代，你们是联南苏团的标杆，我希望亲手为你们授挂荣誉勋章。”

在10个月的任务期里，第七批维和步兵营已分别获得联南苏团和朱巴战区集体嘉奖，营长杨忠举、教导员赵艳军被授予“出兵国指挥官嘉奖”，全营49人获得联南苏团司令部“个人嘉奖”，110人获得朱巴战区司令“个人嘉奖”。

“能够代表作祖国为和平出征是我人生中最值得骄傲的经历，在国庆节被授予勋章意义深刻，这份荣誉属于我，更属于我的祖国！”军事参谋张金鑫激动万分，两次参加维和外联组组长李冬青也激动地说要把这枚勋章送给一直默默支持自己的爱人和孩子。

授勋仪式结束后，指挥长杨忠举第一时间带领营干依次前往“UN城”周边18所观察警戒哨位和巡逻线，为仍坚守在战位的官兵现场颁发证书和勋章，分享喜悦。

第七批维和步兵营自去年12月部署到任务区以来，在联南苏团的框架内，维和官兵高标准地完成了武装巡逻、隔离冲突、止暴平暴、警戒搜查、人道主义援助等等7类20余项任务。累计执行9次长途巡逻、38次短途巡逻、14次武装护卫、225次城区巡逻、出动兵力11万余人次，行驶里程22万余公里，参与处置各类应急突发情况近400余次。得到了联南苏团和南苏丹政府、民众的高度赞誉。

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