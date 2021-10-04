人民网里约热内卢10月3日电 （记者吴杰）10月3日，中国驻累西腓总领馆以“欢度国庆 缅怀先驱”为主题，举办庆祝新中国成立72周年暨纪念辛亥革命110周年侨界座谈会，严宇清总领事出席并致辞，领区侨界代表参加。

与会者通过观看“辉煌新中国 壮丽新时代”图片展回顾了新中国成立72周年取得的伟大成就，通过观看视频短片重温了辛亥革命的历史岁月。

严宇清表示，一百年筚路蓝缕奠基立业，七十二载艰苦创业铸就辉煌。中国共产党团结带领全国各族人民实现了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。今年也是辛亥革命110周年，希望领区侨胞缅怀以孙中山先生为代表的革命先驱和前辈英烈，继承“振兴中华”的宏愿，发扬为实现民族复兴而赴汤蹈火的革命精神，共同推进祖国统一大业，实现中华民族伟大复兴的中国梦。

旅巴侨胞刘正勤说：“辛亥革命是中国近代史上具有划时代意义的一场革命，海外华侨华人作出了重要贡献。愿我们继续发扬当年海外华侨支持中国革命的爱国精神，发扬辛亥革命的伟大精神，为祖国完全统一和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量！”

累西腓华侨华人协会会长卢功荣表示，祖国日渐强大，是我们海外侨胞的坚强后盾，我们要发扬爱国主义精神，为祖国早日统一、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献一份力量。

中巴工商外贸联合总会会长陈忠给自己的发言配上了“我爱你中国”的乐曲，他表示，在中国共产党领导下，东方大地冉冉升起一面鲜艳的五星红旗，人民从此当家做主。72年来，新中国取得了无数举世瞩目的伟大成就。

巴西东北部广东同乡会名誉会长苏梓佑说，辛亥革命是中国近代史上重要转折点，推动了中华民族的发展进步。作为海外中华儿女，愿继续在中国共产党的领导下，为推进祖国和平统一大业和实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

纳塔尔华人联合会名誉会长张春华表示，我们身在海外的炎黄子孙，为祖国的繁荣昌盛而骄傲，为我们是祖国的一份子而自豪，为祖国的发展贡献我们绵薄之力而感到荣幸。

帕拉伊巴华人总会会长吴双华说，孙中山先生以“振兴中华”为号令发动辛亥革命，推翻了清王朝统治。历史和人民选择了中国共产党。侨胞们要继续在中国共产党领导下，始终坚持旗帜鲜明地反独促统，反对一切分裂国家、分裂民族的言论、行为和活动，共同助力国家统一大业。

阿拉卡茹华人协会会长李烈表示，在祖国近现代民主革命过程中，华侨华人作出了特殊贡献。华侨华人和祖国革命进程紧密相连，如今又在推动两岸关系和平发展、推进祖国和平统一大业、实现中华民族伟大复兴的进程中发挥特殊作用。

会上还发布了总领馆同领区侨胞“同唱一首歌——《大中国》”视频。

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