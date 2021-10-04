人民网里约热内卢10月3日电 （记者吴杰）当地时间10月2日晚8点，中国杂技剧《鸿雁》在哥伦比亚国家电视台精彩亮相。哥伦比亚国家电视台台长加西亚，哥伦比亚最高司法委员会前主席萨纳布里亚及哥伦比亚7万多名各界观众，通过电视频道及网络电视，观看这一充满草原风情的经典杂技剧。云演播期间，当地观众热评、赞叹持续不断，反响热烈。

加西亚说：“非常荣幸能在哥唯一一个国家级公共电视平台，播放如此惊艳的经典剧目。这不仅是献给中华人民共和国成立72周年和哥中建交41周年的精美礼物，也是哥伦比亚与中国及世界各国文化交流、文明互鉴的美丽邂逅。”

萨纳布里亚表示，如今，中国社会各项法律日益健全，全民环保意识日益增强，这台精彩演出就是对环保、对共建人与自然和谐共生理念的艺术诠释，是一部唯美动人、寓教于乐、发人深省的优秀舞台剧。

哥伦比亚国立大学前校长梅萨表示，今天，中国正成为建设全球生态文明的引领者和倡导者。杂技剧《鸿雁》主题鲜明、特色特具、感人至深，不仅唤醒人类保护地球、保护生态的意识自觉，更通过惟妙惟肖的舞台表演，使保护自然、保护生态成为地球公民的行动自觉。

曾在北京留学的哥中友协秘书长露娜教授说，《鸿雁》不仅艺术造诣高、形象美艳动人，而且直击心灵、引人共鸣。草原民歌《鸿雁》也是我最喜欢的中国民歌之一，勾起了我太多在华留学的难忘记忆。

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕介绍，《鸿雁》由中国文旅部、中国驻哥伦比亚大使馆、哥伦比亚文化部及内蒙古文旅厅携手推出，由内蒙古艺术剧院出演。该剧以杂技、魔术、音乐为主要表现手段，讲述了大型候鸟鸿雁的生存以及迁徙过程。用拟人的手法讲述了鸿雁忠贞不渝的爱情，对和平绿色的向往，对人与自然和谐共存理想家园的呼唤与赞美。

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