赵尹凡

近日，在第65届国际原子能机构年度大会上，韩国同日本就福岛第一核电站的核污水排海问题再次展开交锋，强烈反对日本“排污入海”计划。

2011年，日本东北部的大地震和海啸造成了日本福岛第一核电站的核泄漏事故，由此产生大量核污水。今年4月，日本政府宣布，福岛核污水将在两年后直接排入大海。

韩方要求慎重考虑

据日媒报道，在第65届国际原子能机构大会上，日方说明了福岛第一核电站核污水的排海计划，即在2023年春季前后将核污水排放入海。

对此，韩国科技情报通信部副部长龙洪泽批评称，日本未同利害关系国协商，就单方面做出决定，韩方十分遗憾，要求日方重新考虑。

对于日方辩称其排海计划在技术上“可行”的说法，韩国方面在大会上表示，为了确保客观性、透明性和安全性，希望可以继续参加核污水排海的监视行动。

日方继续执迷不悟

自日本政府宣布排放核污水以来，日本国内及国际社会的反对声音持续不断。但日本政府仍顽固坚持原定计划。

外交学院国际关系研究所教授周永生对本报分析称，日本执意“排污入海”有两方面原因：“一是日本储存核污水的成本不断上升；二是大规模的核污水储存面临巨大风险，可能造成泄漏和污染，并会给日本的环境及民众健康造成长远危害。在这种情况下，日本政府试图通过最廉价、最省力，也是危害最大的方式，把核污水直接排入大海。”

今年6月，韩国国会召开全体会议，通过了谴责日本决定将福岛核电站核废水排海的决议。韩国国会表示，决不会容许日本政府采取有损韩国公民健康的任何措施。

“日本自己卸掉了一个包袱，却让全世界为其核污水埋单。”周永生指出，日本一旦“排污入海”，太平洋沿岸国家的渔业生产势必会受到严重威胁，海洋动植物的品质将大打折扣。韩国的诉求不仅代表本国利益，也代表日本排放核污水受害国的共同利益。

国际社会呼吁担责

据日媒报道，近日，联合国有毒物品和人权问题特别报告员奥雷利亚纳就日本“排污入海”计划表示，“做出把有污染可能性的水排入太平洋的决定还为时尚早”，要求日方慎重对待。

9月初，国际原子能机构副总干事埃弗拉尔表示，该机构成立的技术工组将对日本福岛核污染水处置进行安全评估。该机构总干事格罗西近日透露，即将向日本派遣的调查团成员中“包括来自周边国家的专家”，并重申将确保透明度，打消周边国家的担忧。

“日本不仅应该努力保护本国国内环境，也应为保护全球海洋环境承担责任。”周永生说。

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