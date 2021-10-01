人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

中国疫苗安全性有效性不容抹黑（观象台）

□ 李嘉宝
2021年10月01日05:43 | 来源：人民网－人民日报海外版
小字号

　　据中国外交部发布的数据，截至9月底，中国已经向100多个国家和国际组织提供了12亿剂新冠病毒疫苗和原液，在15个国家已经或正在建设疫苗原液灌装基地，打造当地疫苗生产中心，并向有疫苗合作需求的国家提供相应技术支持。

　　中国政府捐赠印尼政府的100万剂科兴疫苗运抵雅加达；中国向联合国维和人员捐赠30万剂新冠灭活疫苗线上交付仪式举行；中国科兴公司与埃及VACSERA公司合作生产疫苗的本土化工厂投入运转……

　　中国疫苗助力全球抗疫的动人故事，不断续写新的篇章。

　　一年多来，从亚洲到欧洲，从非洲到拉美，中国疫苗跨山越海，为各国尤其是发展中国家带来希望之光。

　　中国疫苗安全性、有效性究竟怎样？国际科学研究和各国临床数据提供了力证。

　　在斯里兰卡，斯里贾亚瓦德纳普拉大学7月20日发布研究报告显示，95%的人群在接种两剂中国国药疫苗后可产生抗体，81.25%的人群可诱导产生中和抗体，国药疫苗对变异毒株德尔塔株非常有效；在多米尼加，中国科兴疫苗被证实能够减少20%—100%的住院情况，接种后感染率仅为0.004%；在印尼，接种中国疫苗的医务工作者96%免于住院，94%免于感染……

　　尽管不同国家试验标准存在差异，但中国疫苗的安全性和有效性指标均超过世卫组织规定的上市标准，可以在大范围人群中形成有效的保护。在科学理性的声音面前，美西方所谓“试验数据不完整”“无法评估安全性”等抹黑中国疫苗的言论不攻自破。

　　中国疫苗安全性、有效性究竟怎样？各国领导人和民众用实际行动作出回答。

　　“中国疫苗为塞舌尔人民提供了很好的服务”“我本人公开接种中国疫苗，向土耳其民众和全世界展现它安全有效”“中国在塞尔维亚建起了疫苗工厂，是友谊的象征”……多国总统亲自发声，为中国疫苗投下沉甸甸的信任票。

　　中国疫苗凭借过硬质量赢得了世界多国的广泛认可。同时，中国疫苗还有储运便捷的突出优势，仅需2—8℃的环境即可，冷链储运条件为大多数国家提供便利，大大降低了储运成本。此外，中国强大的生产能力将有力缓解全球疫苗供不应求的问题，中国疫苗公平合理的价格也将减少发展中国家的经济负担。更重要的是，中国最早承诺将疫苗作为全球公共产品，加入“新冠肺炎疫苗实施计划”和世卫组织发起的“全球合作加速开发、生产、公平获取新冠肺炎防控新工具”倡议。

　　由此可见，一些美西方政客和媒体炒作所谓“疫苗竞赛”“疫苗外交”，并借此质疑中国疫苗的效果，既是一种“酸葡萄心理”，更是一种将疫情政治化、疫苗工具化的无底线行为，严重阻碍全球抗疫合作。

　　当前，全球疫情形势依旧不容乐观。疫苗承载着人类战胜病毒的希望，事关各国人民生命健康，绝不是美西方政客可以肆意操弄的工具，也不是美西方媒体借以博取眼球的议题。某些美西方国家与其戴着有色眼镜、重复抹黑别人的陈词滥调，不如正视并解决自身疫苗安全问题，早日兑现给各国的疫苗订单和援助承诺，为全球抗疫真正做些实事。

(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部