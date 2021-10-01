全面建成小康社会，是迈向中华民族伟大复兴的关键一步。中国国务院新闻办公室近日发表《中国的全面小康》白皮书，记录中国全面建成小康社会的伟大历程，介绍中国全面建成小康社会的探索实践，分享中国式现代化建设经验。国际组织负责人、外国专家学者和企业界人士在接受本报记者采访时，积极评价中国全面建成小康社会及其对中国和世界的重要意义，认为中国国家更富强、人民更幸福、社会更稳定，本身就是对世界和平与发展的巨大贡献。

“带领中国找到了走向繁荣富强的正确道路”

《中国的全面小康》白皮书指出，100年来，中国共产党团结带领中国人民顽强拼搏，几代人一以贯之、接续奋斗，从“小康之家”到“小康社会”，从“总体小康”到“全面小康”，从“全面建设”到“全面建成”，小康目标不断实现，小康梦想成为现实。中国全面建成小康社会，为人类走向现代化探索了新路径。

“在人类历史上，没有哪个国家能像中国一样，在这么短的时间内取得如此巨大的经济和社会进步。”波兰前副总理、著名经济学家格热戈日·科沃德科高度评价中国共产党执行长期政策的强大能力。

“过去几十年，中国走出了一条中国特色减贫道路，全面建成小康社会的巨大成就振奋人心。”巴西里约热内卢州立大学国际关系系主任毛里西奥·桑托罗表示，中国人民在全面建成小康社会过程中所展现的奋斗精神，给他留下深刻印象。

沙特阿拉伯出版家穆斯法尔·法拉赫·萨比阿认为，全面建成小康社会彰显出中国共产党卓越的领导能力。“中国共产党敢于直面发展过程中遇到的挑战，带领中国找到了走向繁荣富强的正确道路。”

柬埔寨民间社会组织联盟论坛项目计划部主任谢莫尼勒曾数十次访问中国。在他看来，奔小康的历程是一部中国人民的奋斗史，也是中国共产党的奋斗史。“中国共产党不仅是小康蓝图的设计者，也是全面建成小康社会的领导者。在中国人民奔小康的道路上，中国共产党的作用无可替代。”

肯尼亚国际问题专家卡文斯·阿德希尔赞扬中国共产党坚持以人民为中心的执政理念，认为“这在消除贫困、防控疫情等方面都得到了体现”。在他看来，中国不断进行的改革创新，也是全面建成小康社会的关键因素之一。

“中国人民脸上洋溢着幸福感、自豪感”

白皮书介绍，全面小康，重在全面。中国的全面小康，体现发展的平衡性、协调性和可持续性，是物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展的小康；是不断满足人民日益增长的多样化多层次多方面需求，不断促进人的全面发展的小康；是国家富强、民族振兴、人民幸福，多维度、全方位的小康。

作为世界上最大的发展中国家，中国历史性地解决了绝对贫困问题，书写了人类发展史上的伟大奇迹。“全面小康的阳光照亮中国广袤大地每一个角落。中国全面建成小康社会惠及每一个人，这对很多国家都有启发意义。”科沃德科表示。

2018年对内蒙古的一次访问，给阿德希尔留下深刻印象。在当地一个贫困县，他看到村民依靠政府提供的补贴和贷款，齐心协力扩大农产品产量，提高附加值，还在加强生态保护的同时努力发展旅游业，目标就是让自己的家乡尽快脱贫。他从中深刻体会到中国人民为全面建成小康社会付出的巨大努力。“每当回想起这些见闻，我都会思考，自己的家乡如何从中汲取经验。”

“中国共产党具有高度的责任感。”沙特驻华大使馆前商务参赞哈立德·哈乐瓦尼表示，当前中国在政治、经济、文化、科技等方面取得的成就，与中国共产党的务实精神、长远眼光和精心规划密不可分。

“中国的全面小康是全面发展的小康。我到过许多中国大大小小的城市，看到中国人民脸上洋溢着幸福感、自豪感。这种由内而外的自信与幸福源自国家的强大，也源自老百姓生活水平实实在在的提高。”谢莫尼勒表示。

“中国全面建成小康社会对世界具有重要意义”

白皮书强调，中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来，始终做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。中国全面建成小康社会，为构建人类命运共同体贡献了中国智慧和中国力量。

“我对中国7.7亿农村贫困人口摆脱贫困的伟大成就，以及‘十四五’规划纲要中提出的有关缩小发展差距、促进共同富裕的愿景表示赞赏。”联合国系统驻华协调员常启德表示，中国消除绝对贫困为人类减贫事业作出了重要贡献，中国减贫经验值得学习。

“中国全面建成小康社会对世界具有重要意义。”阿德希尔表示，中国消除绝对贫困，提前10年实现了《联合国2030年可持续发展议程》的减贫目标。通过共建“一带一路”，中国也在向其他国家提供资金、技术等支持，帮助其他国家实现减贫目标。

中国全方位对外开放促进合作共赢。面对逆全球化思潮，中国坚定不移推进更高水平对外开放，为各国提供更多市场机遇、投资机遇、增长机遇。“中国正以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动。”乐高集团首席执行官倪志伟高度评价中国持续扩大对外开放的举措和不断优化营商环境，认为“这些都鼓励着外资企业在中国不断扩大投资”。

近年来，中柬合作减贫援助项目不断取得进展。谢莫尼勒表示：“柬埔寨很多省份正在学习中国减贫经验，已经取得积极成效。柬埔寨正在探索如何将中国经验同本国国情结合起来，推动贫困地区实现全面发展。”

（本报北京、华沙、里约热内卢、开罗、约翰内斯堡、曼谷、布鲁塞尔9月30日电 记者俞懿春、于洋、毕梦瀛、沈小晓、闫韫明、赵益普、牛瑞飞）

《 人民日报 》（ 2021年10月01日 04 版）

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