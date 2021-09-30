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2021探客教育国际论坛致力探客教育新发展

2021年09月30日16:46 | 来源：人民网-国际频道
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2021探客教育国际论坛致力探客教育新发展

人民网讯  9月30日，由中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主办的2021探客教育国际论坛在京举办，本次论坛主题为“探索创新·促进探客教育新发展”。中国自然科学博物馆学会理事长徐善衍、中国宋庆龄青少年科技文化交流中心主任郭新保、美国探客学校创始人吉佛·图利（线上）出席论坛并致辞。

郭新保代表主办方表示，全面提高青少年科学素质，建设高素质的创新大军，是实现国家持续发展的重要基础。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心紧紧围绕培养青少年科技创新，搭建世界青少年交流互鉴平台，自2018年举办探客教育国际论坛以来，对推动青少年科技创新教育的发展产生了积极作用。2021探客教育国际论坛旨在通过中国与国际探客教育理念的深度交流，巩固中国探客教育的发展成果，助力国际探客教育可持续性发展。

徐善衍表示，探客教育是面向青少年开展的创新教育形式，对启发青少年的创新思维具有重要的价值、对提升青少年科学素质具有深远的影响。中国宋庆龄青少年科技文化交流中心在推广探客教育方面进行了成功的探索，并取得了很好的经验。他希望，探客教育国际论坛能够成为平等、包容、融合、多元的交流学习平台，不断增进共识、促进合作，将探客教育融入科技创新教育的发展大势，为青少年的创新力提升发挥积极作用。

吉佛·图利表示“探客即未来”，并深信在全球探客教育同行者们的共同参与和努力下，青少年的教育未来也会更加美好。

受新冠肺炎疫情影响，此次论坛以线上+线下的方式举办。论坛分为“探客教育，拓展科技教育新领域”、“劳动创造，赋能探客教育新价值”以及“改革创新，构建科技教育新格局”3个篇章，邀请了来自中国、美国、比利时、加拿大、英国、芬兰12位专家学者、探客教师，共同探讨探客教育的新理念、科技教育的新发展。论坛现场100余位北京市科协、科技馆、教育机构和中小学代表参会，线上直播为全国10余万教育工作者提供交流平台。

论坛聚焦当前探客教育的发展目标，中外探客教育专家交流分享了探客教育的优秀成果和成功经验，并从科技创新后备人才的培养视角和各国科技场馆开展科学教育的策略等方面，共同探讨了探客教育的未来发展趋势。

(责编：燕勐、常红)

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