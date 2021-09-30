人民网布鲁塞尔9月29日电 （记者郑彬）当地时间9月29日，“上海设计之都会客厅国潮新品展暨中欧（比）文创线上论坛”活动在素有“欧洲之都”之称的比利时布鲁塞尔举办。来自上海当地的多个国潮品牌亮相，来自中欧各国的学者、文创产业专家、企业家等围绕中欧文创产业及商贸领域的合作发展前景展开了深入交流。

近年来，中国文创产业发展迅速，“国潮风”强势崛起，不仅吸引了广大国内消费者，而且成功“出海”，积极参与国际竞争，越来越多地引起海外市场的关注。在与世界多元文化的交流与碰撞中，中国产品的品牌价值也在不断提升。

此次国潮新品展汇集了佰草集、红双喜、回力、敦煌、马利画材等来自中国“创意之都”上海的13家知名品牌企业的近200件优秀设计产品，展览将上海设计产品融入欧式生活场景中，让当地消费者在参观的同时，近距离直观感受中国文化的魅力，展示了沪上品牌在设计、家居、文体、美妆护肤及生活方式等多个领域追求跨界融合与传承创新的理念，分享了上海以创新品牌引领时尚潮流、以经典品牌助力消费升级、以新锐品牌带动优质生态、以国际品牌促进文化融通，推动时尚消费品产业发展的“上海方案”，加深了欧洲民众对中国海派文化的认知。

比利时法语大区设计与时尚总署主任洛尔·卡彼塔妮表示，通过此次展览，可以欣赏到来自中国的美好设计与创意，近距离领略上海的都市风情与文化魅力。与此同时，地处欧洲中心的比利时，居于各种文化交汇的十字路口，一直以来都是艺术设计蓬勃发展的摇篮，蕴含着原创、先锋、可持续及工匠精神。比利时与中国在设计与创意领域具有非常巨大的合作空间。希望通过此次展览，进一步推动双方的交流与合作。

上海设计之都促进中心主任罗志伟则表示，上海作为联合国教科文组织“创意城市网络”的“设计之都”，于2010年起全面推动文创产业发展。近年来上海文化创意产业空间布局不断优化、产业跨界融合的力度与深度不断突破、国际合作交流不断深化，国内外的影响力和竞争力不断提升。此次展览将为比利时及欧洲民众带来对上海文创产业更深入的认知和美好的产品体验。

据了解，此次活动是继2018年匈牙利布达佩斯“魅力上海”城市形象推广活动后，上海市新闻办再度联合上海设计之都促进中心与比利时ATLAS HISEAS，在欧洲举办的展示上海文创产业领域成果及上海城市风采的一次活动。作为庆祝中国-比利时建交50周年系列文化和旅游互动之一，该项目将进一步推动中比两国在文化交流、民众交往以及贸易投资等领域的合作。

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