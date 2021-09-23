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丹麦学生体验中秋文化

2021年09月23日09:31 | 来源：人民网-国际频道
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丹麦学生现场习练书法。何琳达摄
丹麦学生现场习练书法。何琳达摄

人民网哥本哈根9月22日电 （何琳达）中秋佳节来临之际，为了让更多当地民众通过传统节日习俗更好地了解中国文化，哥本哈根中国文化中心邀请哥本哈根大学法学院师生一行近30人亲身感受中秋文化的魅力。

这些学生来自丹麦、德国、荷兰、比利时等10多个国家，都在学习里选修了中文课。他们在文化中心参观了正在展出的“中国绘画与书法艺术展”，还在中心美术志愿教师的指导下，练习了中国书法，在笔墨和宣纸艺术形式中体验了特有的中国文化；在茶艺室，师生们还在中心工作人员指导下了学习冰皮月饼的制作，茶香配上美味月饼，让师生们赞不绝口。随行的老师还给学生们讲解了两首有关中秋节的中国古诗，在了解了其无穷韵味和深厚内涵后，学生们充满深情地吟诵，抑扬顿挫，其乐融融。

参观体验活动结束后，师生们纷纷表示感谢中国文化中心工作人员的精心安排，让他们通过体验中秋习俗增进了对中华优秀传统文化的了解，感受了中国传统文化的魅力，希望今后有更多的机会参加中心的活动，将来去中国学习或参观。

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(责编：徐祥丽、常红)

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