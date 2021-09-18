人民网东京9月18日电 （记者岳林炜）在九一八事变90周年之际，9月17日下午，九一八事变90周年集会在日本东京的众议院第一议员会馆举行。日本国会议员、前政府官员、民间团体负责人、专家学者等共约200余人参加本次研讨会。

日本“继承和发展村山谈话会”理事长藤田高景作为主办方代表致辞时表示，九一八事变是日本蓄谋已久的，建立在阴谋策划和军事准备基础之上，史实清晰、证据确凿，不容篡改。从九一八事变开始到日本宣布投降，日本军国主义发动的侵略战争造成中国及亚洲各国数千万人死亡。日本领导人必须拥有正确的历史观，反省过去，展望和平的未来。当前，日中两国利益深度融合，各领域合作互利双赢。日本有识之士绝不允许日本现政权在亲美反华的道路上愈走愈远。

日本外务省前中国课课长浅井基文曾担任广岛市立大学广岛和平研究所所长。浅井基文从历史维度围绕重温《日中联合声明》发表主旨演讲。他指出，日本政府必须重新回到《日中联合声明》这一两国关系原点。日本政府不能一味迎合美国政府的对华政策，理解中方立场与日中友好息息相关。

近期，日本防卫省以应对中国为由，要求在2022年度预算中列入了加强西南诸岛防卫力量的经费，用以新设导弹部队和增加运输舰船。日本军事评论家前田哲男对此消极动向表达了自己的担忧。他表示，“照此下去，无论谁成为菅义伟的接班人，西南诸岛周边一触即发的紧张局面仍将持续。”

其他与会日本有识之士也表示，在当前日中关系面临复杂严峻局面下，反思九一八事变更具重要的现实意义。为了阻止日本再次对外发动战争或武装冲突，必须在民间进一步蓄积维护和平宪法、反对战争的进步力量。

据主办方介绍，本次集会旨在反思九一八事变等日本军国主义侵略历史，提醒人们警惕当前日本政府的对华消极动向，敦促日本政界客观理性看待中国，寻求日中关系的稳定改善发展之道。

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