人民网北京9月22日电 （记者于超凡）2021年中秋，来自26个国家的青年和超过200家高校社团参与了“一起过节Let us FEST!”全球青年文化活动，他们分享“过节”感受，隔空举杯，品茗赏月，以不同方式融入到全球新一代青年人的跨地域交流中。活动视频火爆中外社交平台，海内外播放量超过2000万，话题互动量逾20万。

“中秋节”不仅仅是华夏子孙承载着浓浓情愫的节日，许多在中国学习生活的外国人或者国外对中华文化感兴趣的外国朋友也渐渐被这样的思乡情绪所感染，纷纷主动融入到了举杯邀约，遥寄思乡之情的人文氛围中。

“节日的气氛总是激动人心，和朋友一起庆祝新节日的来临是最好不过的！”虽然在新冠疫情全球大流行已持续近两年的今天，短期内还是不能恢复出门旅游、回家探亲的“即刻自由”，来自坦桑尼亚的乔瑟夫选择在云端以视频形式和他的中国朋友们共度中秋佳节。来自白俄罗斯的苏小小认为，“Let us FEST!”已经超越了过节本身，成为青年人在网上相遇、在线下相约的一个时尚符号。通过打造不同时区同庆共享的玩乐派对，让传统佳节更年轻、更时尚。“一起过节”用有温度的表达、年轻人的创意、多语种多地域的丰富场景，串联起Z世代青年人的情感纽带，激发全球青年人传递正能量创意新生活。

以2021年中秋节为起点，“一起过节Let us FEST!”全球青年文化活动从10月开始将陆续携手国内知名旅游胜地、国潮品牌，在线邀请全球青年KOL共同发起“一起过节：全球推荐官”短视频挑战赛。聚拢全球各地的青年人，以中国佳节为桥梁用“好吃、好玩、好看”元素创作短视频，推荐佳节好物，让中国风土文化、地方特产好物与全球地表美景、海外风俗融合共创，以小屏幕见大世界，用民间力量、特色故事、创意表达讲好中国故事，呈现全球青年人共同美好愿望，真实、正面、充满活力地展现中国经典文化之美。

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