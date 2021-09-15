据新华社伊斯兰堡9月13日电 巴基斯坦总理伊姆兰·汗13日在伊斯兰堡表示，中国在产业发展和特殊经济区建设方面的成功经验值得巴基斯坦借鉴。

伊姆兰·汗当天主持召开在巴部分中国企业家投资促进座谈会时说，中国是巴基斯坦重要投资来源国，梳理和解决中资企业在巴经营中遇到的困难，对于巴基斯坦实现工业化、推动更多中国产业向巴转移意义重大。

伊姆兰·汗表示，他本人及巴基斯坦相关政府部门将高度关注中国投资项目进展，并给予积极支持。巴方将进一步优化营商环境，消除投资障碍，努力将特殊经济区打造成吸引中国投资和展现巴投资便利化的样板。

中国驻巴基斯坦大使农融在座谈会上表示，中方愿同巴方加强合作，分享在园区建设、营商便利化、一站式服务方面的经验和做法，共同推动特殊经济区和中巴经贸合作取得丰硕成果。

据了解，OPPO公司、嘉麟杰时尚有限公司等多家中资企业参加座谈，巴规划、发展与特别项目部长阿萨德·奥马尔，巴总理中巴经济走廊事务特别助理哈立德·曼苏尔等官员出席座谈会。

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 17 版）

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