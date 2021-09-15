人民网南宁9月14日电 （高歌） 9月13日，以“巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接”为主题的“2021年乡村振兴论坛·广西”在南宁举行。本次论坛由人民网、中国合作经济学会、中共广西壮族自治区委员会农村工作（乡村振兴）领导小组办公室、广西壮族自治区农业农村厅、广西壮族自治区商务厅联合主办。论坛围绕持续巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的战略规划与实施，从政策解读、实施路径、特色案例以及实践经验等方面进行深入交流和研讨。

第十二届全国政协副主席刘晓峰在视频致辞中指出，要大力弘扬脱贫攻坚精神，有效巩固脱贫攻坚成果，坚定不移地用乡村振兴统揽新发展阶段“三农”工作，努力让中国的农业高质高效地发展，中国的乡村宜居宜业起来，中国的农民更加富裕富足。

中国报业协会理事长、人民日报社原副社长张建星表示，“三农”工作一直是党和国家工作的重点，摆在治国理政的重要位置。全面推进乡村振兴，是新时期党和国家“三农”工作重心的历史性转移，对实现中华民族伟大复兴的中国梦具有十分重大的现实意义和深远的历史意义。自党的十九大提出实施乡村振兴战略以来，全国各地乡村振兴工作有序展开，与脱贫攻坚有效衔接正在加快向纵深推进。经人民日报社批准，人民网牵头主办“2021年乡村振兴论坛·广西”，旨在搭建一个“三农”领域高端对话平台，为推进乡村振兴工作的最新形势和关键问题进行综合分析和深入探讨，分享乡村振兴探索实践的宝贵经验，为各方打造一个有效承接的交流合作平台。相信大家在交流中碰撞出来的思想火花，形成的箴言良策，定会为乡村振兴工作提供更多智力支持。

中国合作经济学会副会长陈建华指出，今年是中国共产党成立100周年，举办本次论坛具有特殊的纪念意义。中国共产党成立以来，始终把解决农村、农业和农民问题作为中国革命和建设的首要问题。我国发展的最大不平衡是城乡发展不平衡，最大的不充分是农村发展不充分。党中央提出实施乡村振兴战略，着眼于“两个一百年”奋斗目标，就是要在现代化进程中不把“三农”落下，以农民生活富裕为根本，举全党全社会之力让农业成为有奔头的产业，让农民成为有吸引力的职业，让农村成为安居乐业的家园，这顺应了亿万农民对美好生活的向往。乡村是由“农村、农业、农民”组成的一个系统。乡村振兴是一个综合的、多方面互动的发展过程，需要坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重，坚持农业农村优先发展方针，举全党和全社会之力把这件大事办好。

活动现场还举办了人民优选·百城百品暨“桂品出乡”联合推广启动仪式，人民网研究院同时发布《完善县域商业体系 释放乡村消费潜力》。

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