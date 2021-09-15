法比奥·马西莫·帕兰迪

8年来，沿线国家和地区在经济发展、民生改善等方面硕果累累，向世界证明了共建“一带一路”的价值和意义

意大利和中国位于古丝绸之路两端，都是拥有悠久历史的文明古国，两国人民的友谊源远流长，这让两国开展共建“一带一路”合作具有必然性。

新冠肺炎疫情让意大利经济社会受到严重影响。关键时刻，中国向意大利提供巨大帮助，彰显了两国之间的伟大友谊。2020年3月，中国连续向意大利派出三批抗疫医疗专家组，专家组在罗马、米兰和贝加莫等多个城市，分享抗疫经验，为全球抗疫合作树立了典范。中国对意大利抗疫的支持，充分表明中国致力于和其他国家一道共同解决全球性挑战的意愿和决心。

共建“一带一路”为应对疫情发挥了重要作用，中国向沿线国家提供大量抗疫物资，并向不少国家派出抗疫医疗专家组，使“一带一路”成为名副其实的健康丝绸之路。作为第一个与中国签署关于共同推进“一带一路”建设的谅解备忘录的七国集团国家，意大利正在公共卫生领域与中国通力合作，共同打造健康丝绸之路。

中国积极推动构建人类命运共同体。早在2017年1月18日，中国政府就与世界卫生组织签署了关于“一带一路”卫生领域合作的谅解备忘录，旨在提高“一带一路”沿线国家健康卫生水平。这其中包括沿线国家加强卫生体制和政策、卫生领域相关国际标准和规范的磋商和沟通，增强重点传染病防控、人员培训等多个方面卫生医疗合作，造福沿线国家人民。

共建“一带一路”不仅有助于各国共同应对疫情，也点亮了世界经济复苏之光。“一带一路”沿线国家和合作伙伴积极统筹疫情防控和经济社会发展，加强经济政策协调，不断开辟新的合作领域，将在贸易、投资等领域朝着可持续的多边合作方向发展。

共建“一带一路”有助于打造重要的沟通对话平台，促进全球均衡发展。中国坚持改革开放政策，“十四五”规划为中国经济在未来几年的发展指明了方向。中国不仅努力振兴国内市场，而且不断向世界敞开怀抱。巨大的中国市场对全球商业贸易格局越来越重要。中国的合作伙伴通过参与共建“一带一路”获得了喜人的红利，并看到了未来巨大的增长前景。“一带一路”沿线国家的贸易和投资数据有力证实了这些趋势。

共建“一带一路”倡议已提出8年。8年来，沿线国家和地区在经济发展、民生改善等方面硕果累累，向世界证明了共建“一带一路”的价值和意义。未来，共建“一带一路”将释放沿线国家和地区更大的发展潜力。

（作者为意大利洛伦佐·梅迪奇国际关系研究所专家）

《 人民日报 》（ 2021年09月15日 03 版）

(责编：白宇、赵欣悦)