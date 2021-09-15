新华社华盛顿9月14日电（记者刘品然）美国国会参议院外交关系委员会14日就美国从阿富汗撤离行动举行听证会，美国务卿布林肯出席并接受质询，为撤离行动进行辩护。

面对议员的质询和批评，布林肯将美方在阿富汗撤离行动中的失误归咎于前政府的阿富汗政策。他说，现总统拜登政府从特朗普政府继承了美国与阿富汗塔利班达成的协议，该协议规定美军于今年5月1日前从阿富汗撤出。作为协议的一部分，特朗普政府施压阿富汗政府释放塔利班囚犯，同时将驻阿美军人数降至约2500人。拜登政府就任后除了撤军并无其他可行选项。

布林肯表示，没有证据显示美军继续驻留阿富汗能保证阿政府或安全部队更为自立，也没有情报显示阿政府和安全部队会在11天内发生溃败。

参议院外交关系委员会主席、民主党籍参议员梅嫩德斯表示，美军从阿富汗撤出行动在执行层面存在“明显和致命的缺陷”，理应问责。委员会副主席、共和党籍参议员里施说，拜登政府应为此次惨败及其后果独自承担责任。民主党籍参议员沙欣则表示，民主党和共和党政府的共同失败导致目前的局面，“我们都有责任”。

布林肯是拜登政府首名就阿富汗撤离行动接受国会质询的高官。美国防部长奥斯汀拒绝出席当天的听证会，梅嫩德斯称将考虑使用传唤权强制奥斯汀等人出席。

2001年10月7日，美国以反恐为名发动阿富汗战争。去年2月，美国政府与塔利班签署协议，承诺今年5月前撤出阿富汗。今年7月，拜登表示，美军在阿富汗的军事任务将于8月31日结束。8月15日，塔利班进入并控制阿富汗首都喀布尔。8月30日晚，一架美军运输机载着最后一批美国军人离开喀布尔，美国结束长达20年的阿富汗战争。

阿富汗国内局势的骤变，美方混乱的撤离，使拜登政府饱受国内舆论和美国盟友的批评。皮尤研究中心8月31日公布的民调显示，近七成美国民众认为美国未能在阿富汗实现目标。

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