新华社华盛顿9月21日电 美国疾病控制和预防中心21日发布的数据显示，美国20日报告新增新冠死亡病例1334例；7日移动平均死亡病例数1533例，为今年3月以来的新高。

美国媒体报道说，美国多个州或地区近期的新冠死亡率与之前一段时间相比显著上升，这导致多地医疗系统承受巨大压力。以西弗吉尼亚州为例，9月前3周报告的新冠死亡病例数比该州此前3个月的新冠死亡病例数之和还要多。

美联社等媒体援引医疗专家的话报道，目前美国有超过7000万人符合新冠疫苗接种条件但仍未接种。而近期新冠住院患者和死亡病例中的绝大多数未接种过新冠疫苗。接种过疫苗的人尽管也可能会出现突破感染（指接种疫苗后发生的感染），但他们往往只是轻症。

俄亥俄州卫生部门首席医疗官布鲁斯·范德霍夫说，不及时接种新冠疫苗会有真实存在的风险，“有（接种新冠疫苗）这样简单、安全又有效的方法，一定不要让自己变成（新冠）统计数字”。

美国约翰斯·霍普金斯大学专家威廉·莫斯对媒体说，美国一些新冠疫苗接种率低的社区往往还存在较高的慢性病患病率，比如糖尿病等，加之传染力强的德尔塔毒株在社区传播，这些因素综合在一起就会推高社区的新冠死亡率。

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