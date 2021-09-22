新华社渥太华9月21日电 新闻分析：提前选举未达目的 特鲁多新任期困难多

新华社记者李保东

据加拿大媒体21日报道，该国第44届联邦众议院选举初步结果显示，现任总理特鲁多领导的自由党在总共338个议席中获得158席，保持第一大党地位，但依然没能拿到其渴望的过半数议席。

分析人士认为，特鲁多为摆脱少数政府地位，不顾新冠疫情提前举行选举，结果未能达到目的，未来执政将面临多重困难。

“赌博”失败

加拿大联邦众议院选举一般每4年举行一次，按正常程序，本届众议院选举应在2023年10月举行。但由于自由党在2019年10月的上届选举中仅获得157个众议院议席，最终组成少数政府，推行政策受到诸多掣肘，因此特鲁多在今年8月15日趁着自由党民调支持率领先，宣布提前两年举行选举，希望改变现状。

然而，特鲁多不顾加拿大处于新一波疫情期间为党派利益提前举行选举的行为遭到广泛批评，自由党支持率优势因此快速缩小。最终，众议院5个政党所获议席数与上届大选相比几乎没有变化，特鲁多摆脱少数政府局面的希望落空。

有分析认为，本届选举58.5％的投票率明显低于上届的67%，原因是很多选民以拒绝投票的方式对特鲁多在“卫生危机期间”举行“赌博选举”表示抗议。

多重困难

此间舆论指出，加拿大建国150多年从未出现过选举后不同政党联合执政的情况，特鲁多的自由党大概率仍会选择单独组建少数政府。他在新任期内不会轻松，将面临多重困难。

首先是国内分裂严重。加拿大党派较多，导致政治碎片化，选民支持意向分散。本次大选中，特鲁多的自由党获得517万多选民的支持，仅占登记选民总数的19%。同时，加拿大人在疫苗接种等一些关键问题上对立严重，特鲁多本人甚至在竞选中遭反对接种疫苗者扔碎石。

其次是少数政府困境继续。自由党未能获得众议院过半议席，意味着未来特鲁多政府在施政中仍需寻求反对党配合，否则不仅政府提出的法案很容易被否决，甚至政府本身也可能被投“不信任票”而垮台。

第三是疫情和经济形势不容乐观。加拿大公共卫生署17日公布的数据显示，9月10日至16日，加拿大日均新增新冠确诊病例4375例，较前一周增加16%，其中多数病例感染的是高传染性的德尔塔毒株。加拿大统计局近期公布的数据显示，8月加拿大通胀率达4.1%，为2003年3月以来最高；加拿大今年第二季度国内生产总值（GDP）萎缩0.3%，7月GDP初步估计萎缩0.4%。

有分析人士指出，特鲁多靠承诺巨额经济救助和刺激才最终赢得选举、实现连任。在面临上述诸多困难的情况下，他如何兑现这些承诺还是个问题。

(责编：刘洁妍、杨牧)