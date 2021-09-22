人民网北京9月22日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：21日，习近平主席出席第76届联大一般性辩论并发表重要讲话，提出“全球发展倡议”。这是中方首次使用“全球发展倡议”这一提法。你能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：昨天，习近平主席以视频方式出席第76届联大一般性辩论并发表重要讲话。习主席在讲话中提出“全球发展倡议”，呼吁国际社会加快落实2030年可持续发展议程，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。习主席提出这一重大倡议，为因应世界变局擘画了蓝图，为全球共同发展指明了方向。

和平与发展是当今时代的主题。当前，南北差距、“发展鸿沟”不断加大，发展中国家长期陷于发展滞后的困境。特别是新冠肺炎疫情吞噬了过去10年全球减贫成果，发展中国家遭受重创，经济增长下滑，粮食安全问题突出，气候变化挑战增多，获得疫苗困难重重。发展中国家面临政治、经济、社会和民生等多重危机，落实2030年议程、实现可持续发展面临严峻挑战。与此同时，当前新工业革命浪潮方兴未艾，数字经济、绿色发展和疫情催生的新业态、新模式为发展中国家实现跨越式发展带来新机遇。

在这样的时代背景下，习近平主席提出“全球发展倡议”，呼吁坚持发展优先、以人民为中心等理念主张，就减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八大重点领域提出合作设想和方案。这一倡议将着力解决国家间和各国内部发展不平衡问题，为全球发展和国际发展合作明确目标、原则和重点领域，进一步凝聚各方共识，推动国际社会共同应对挑战，携手抓住机遇。“全球发展倡议”以加快落实2030年议程为目标，是中国为国际社会提供的重要公共产品和合作平台，也是人类命运共同体理念在发展领域的生动体现。该倡议面向全球开放，欢迎各国共同参与。

新华社记者：二十国集团主席国意大利日前宣布，二十国集团外长将于22日举行视频会议，讨论阿富汗问题。中方是否参与本次会议，将发挥什么作用？

赵立坚：应二十国集团主席国意大利外长迪马约邀请，国务委员兼外长王毅将出席二十国集团阿富汗问题外长视频会议，阐述中方对阿富汗人道主义援助、和平重建等问题的立场主张。中方认为，联合国是维护阿富汗和平稳定、提供人道主义援助的主渠道，希望二十国集团作为国际经济合作论坛，发挥好建设性作用。

澳亚卫视记者：美国、英国宣布同澳大利亚开展核潜艇技术合作后，法国召回了驻美、驻澳大使。有评论认为，美英澳三边机制表明美对欧洲合则用，不合则弃。中方对此有何评论？

赵立坚：美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作，严重破坏地区和平稳定，加剧军备竞赛，损害国际核不扩散努力，与地区国家的愿望背道而驰。美、英、澳应摒弃冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，顺应和平与发展的时代潮流，停止搞小集团、小圈子。

《人民日报》记者：近期美方一些官员以匿名方式对媒体放风称，一段时间来美中间的对话沟通效果不佳，指责中方“强硬”、“无意进行严肃或实质性会谈”。中方对此有何评论？

赵立坚：今年以来，中美元首两次通话，双方先后举行安克雷奇对话和天津会晤，杨洁篪主任、王毅国务委员分别同布林肯国务卿多次通电话，刘鹤副总理分别同美财长耶伦、贸易代表戴琪通话，美国总统气候问题特使克里两次访华，两国各部门负责人也保持着沟通和接触。美方无论在内部还是公开场合，都表示这些对话沟通是坦诚、有益和建设性的。

中方在对话中阐明了自己的立场，包括提出“两份清单”、明确“三条底线”等等。这些都是中美关系中的根本性、实质性问题。我们期待美方严肃对待并认真回应，但迄今还没有见到美方的实质性回应。

中方对中美对话沟通的态度始终是认真严肃的，也是明确一贯的。我们欢迎对话沟通，但必须相互尊重；我们支持协调合作，但应当互利共赢。

我们反对的，一是美方在对话前后搞小动作，对中方挑衅抹黑，大搞“麦克风外交”，甚至威胁实施制裁，企图通过极限施压取得所谓“实力地位”，居高临下，颐指气使，中国人不吃这一套；二是美方一边干涉中国内政、损害中国利益，一边又想让中方在美国关心的问题上帮忙，这是根本行不通的。美方不反省改正自己的霸凌言行，反而指责中方，把中方据理反驳、捍卫中国主权安全发展利益的正当正义之举污蔑为“强硬”、“无意进行严肃或实质性会谈”，这完全是倒打一耙。骂了人、打了人，还要求对方骂不还口、打不还手，天下哪有这样的道理？！

中美元首在今年中国春节除夕和9月10日两次通话中，都就推动中美关系重回健康稳定发展轨道达成重要积极共识。拜登总统还重申美方将坚持一个中国政策。中方将继续按照两国元首通话精神推进中美对话沟通，推动中美关系发展。同时，我们希望美方言行一致，与中方相向而行，不折不扣地将两国元首通话精神，以及拜登总统作出的有关承诺落到实处。

中新社记者：据报道，中方向联合国维和人员捐赠30万剂新冠灭活疫苗的线上交付仪式于9月17日顺利举行。发言人对此有何评论？

赵立坚：中国作为联合国秘书长“为维和而行动”倡议下维和人员安全议题牵头国之一，一直高度重视维和人员安全问题，支持尽快为维和人员接种疫苗，保障维和人员生命健康。中方向联合国维和人员捐赠30万剂新冠灭活疫苗，优先用于非洲任务区。中方捐赠疫苗将保障维和人员更好地在当地开展工作，最大程度减轻疫情影响。作为联合国维和行动第二大出资国和联合国安理会常任理事国中出兵最多的国家，中国一直积极履行负责任大国的使命担当，用实际行动践行维护世界和平的庄严承诺。

在上月举行的新冠疫苗合作国际论坛首次会议上，习近平主席在书面致辞中宣布，中方今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗，向“新冠肺炎疫苗实施计划”捐赠1亿美元，用于向发展中国家分配疫苗。在不久前举行的金砖国家领导人第十三次会晤上，习近平主席宣布，年内中国将再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。这是中方为兑现疫苗“全球公共产品”承诺的重大举措，也将为全球抗疫合作作出中国贡献。中方愿同国际社会一道加强抗疫合作，促进疫苗的国际公平分配，共同为世界早日战胜疫情作出贡献。

深圳卫视记者：近日，美国总统拜登签发总统行政令，授权就埃塞俄比亚内部冲突对埃塞实施新一轮制裁。中方对此有何评论？

赵立坚：中方反对美国对埃塞实施新一轮制裁。中方一贯主张国与国交往要遵守国际法和国际关系基本准则，反对动辄通过制裁或威胁实施制裁施压，干涉别国内政。美方应慎重处理埃塞相关问题，为埃塞恢复和平与稳定发挥建设性作用。

埃塞俄比亚是中国在非洲的重要合作伙伴。我们相信埃塞有关方面有智慧、有能力妥善解决内部分歧，衷心希望埃塞早日实现民族和解，恢复国家和平与稳定。

法新社记者：第一个问题，美国总统拜登在联大一般性辩论中称，美国不寻求新冷战或分裂为不同集团的世界。多方解读上述表态意指中国。中方对此有何回应？第二个问题，恒大债务危机极大影响了国际市场。中国政府是否会采取措施？

赵立坚：关于第一个问题，我想强调三点：

第一，和平发展、合作共赢是当今时代潮流和各国共同心愿。国际社会每个成员都应恪守《联合国宪章》的宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序。要弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，践行真正的多边主义，坚持共商共建共享，摒弃小圈子和零和博弈。

第二，解决国际上的事情，不能从所谓“实力地位”出发，推行霸权、霸道、霸凌，更不能打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂，而应恪守互利共赢的合作观，拆除割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，营造包容普惠的发展前景。

第三，中国是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者。我们将继续以中国的新发展为世界提供新机遇。我们希望有关国家跟上时代潮流，客观理性看待中国和中国的发展。

关于第二个问题，建议你向主管部门询问。

香港中评社记者：近日，中国晶科能源控股有限公司称，美国海关和边境保护局以可能含有新疆“强迫劳动”生产的材料为由，扣押该公司部分太阳能电池板。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓新疆存在“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言。中方已经在多个场合反复多次澄清事实和真相。国际社会也有越来越多的人就此发出正义之声。美方以这一弥天大谎为借口无理扣押中国企业光伏产品，甚至搬出“有可能”这样毫无下限的说法，这再次暴露了美方破坏新疆发展的险恶用心，也将干扰国际产业链供应链，损害全球应对气候变化努力。中方将采取一切必要措施，维护中国企业的正当合法权益。美方应立即纠正错误，停止对中国企业的无理打压。

韩联社记者：韩国总统文在寅在周二联大一般性辩论中再次呼吁达成宣布朝鲜半岛战争已终结的声明。外交部有何评论？

赵立坚：结束朝鲜半岛战争状态，实现半岛停和机制转换，是政治解决半岛问题进程的重要组成部分，也是国际社会的普遍期待。中国支持有关各方为此所作努力。作为半岛问题重要一方和《朝鲜停战协定》缔约方，中方将继续为此发挥应有作用。

澎湃新闻记者：据报道，中国、俄罗斯、巴基斯坦三国阿富汗事务特使共同访问了喀布尔，同阿富汗临时政府高层进行接触。中方能否确认并介绍相关情况？

赵立坚：应阿富汗塔利班方面邀请，中国外交部阿富汗事务特使岳晓勇、俄罗斯总统阿富汗问题特别代表卡布洛夫、巴基斯坦总理阿富汗问题特别代表萨迪克于9月21日至22日访问喀布尔，会见代理总理哈桑、代理外长穆塔基、代理财长巴德里及其他高级官员。

他们就近期阿富汗局势发展，特别是关于包容性、人权、经济及人道主义事项、阿富汗与外国特别是邻国的友好关系、阿富汗的统一和领土完整等进行深入和建设性讨论，表示支持打击恐怖主义和毒品犯罪。塔利班方面强调，高度重视阿富汗同中国、俄罗斯和巴基斯坦的关系，三国在巩固阿富汗和平稳定方面发挥着建设性和负责任作用。

三国呼吁国际社会继续向阿富汗提供人道主义援助，强调美国及其盟友对阿富汗经济社会重建负有主要责任，应该向阿富汗提供急需的经济、民生、人道援助。三国和塔利班当局同意保持建设性接触，以促进阿富汗和平繁荣及地区稳定发展。访问期间，特使们还会见阿富汗前总统卡尔扎伊和前民族和解高级委员会主席阿卜杜拉，探讨促进阿富汗和平稳定问题。

中方在此访中表示，中国奉行不干涉阿富汗内政的政策，一直为政治解决阿富汗问题发挥建设性作用。阿富汗应达成开放包容的政治安排，施行温和稳健的内外政策，同各类恐怖组织彻底切割，同周边国家友好相处。

《澳门月刊》记者：据报道，美国、英国将支持澳大利亚海军建立核潜艇部队。消息宣布后，印度尼西亚、马来西亚、新西兰等多个国家对此表示反对。发言人如何看待地区国家的相关表态？

赵立坚：澳大利亚是《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国和《南太平洋无核区条约》的缔约国。澳大利亚引进的是具有战略军事价值的核潜艇技术。包括周边国家在内的国际社会有理由质疑澳方恪守核不扩散承诺的诚意。面对抗击疫情和经济复苏的共同挑战，亚太地区人民需要的是增长和就业，而不是潜艇和火药。有关国家应该多做有利于地区和平与发展的事。

《南华早报》记者：美国总统拜登预计将于9月22日与世界各国领袖举行线上疫情峰会。中方会否参与？

赵立坚：我目前没有可以提供的消息。

路透社记者：多名海外人士对路透社表示，他们的六名家人被关押在新疆，多年来一直未能了解有关案件的情况。他们表示曾向中国驻外使馆提出请求但始终没有回音。中方为何拒绝公开信息？外交部建议这些人怎么做？

赵立坚：关于你提到的这些个案，我不清楚路透社报道的是哪六个人，建议你直接联系新疆自治区政府的发言人。相信你可以得到更具体的信息。

中方在涉疆问题上的立场是一贯的、明确的，我在这里不再重复。我们希望有关新闻机构能够本着客观、公正的态度，报道有关新疆的问题，特别是有关个案。

《中国日报》记者：15日，美英澳三国宣布建立三边安全伙伴关系，英美将支持澳建立核潜艇部队。多个地区国家对此表示高度关切，强调澳履行核不扩散承诺的重要性，担忧澳此举将加剧印太地区核军备竞赛。请问中方对此有何评论？

赵立坚：中国对美国、英国与澳大利亚开展核潜艇合作表示严重关切。此举蓄意加剧地区紧张局势，刺激军备竞赛，威胁地区和平稳定，损害国际核不扩散努力。最近许多地区国家都就美英澳合作可能引发的消极后果表达了关切。

国际社会普遍认为，美英澳合作具有严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》精神。美英很可能向澳大利亚出口90%以上丰度的高浓铀，也就是武器级核材料。澳大利亚作为无核武器国家获取高浓铀本身构成严重的核扩散和核安全风险，国际原子能机构现行保障监督体系却无法核查澳会不会将核潜艇动力堆中的高浓铀转用于核武器。中方认为，国际社会这些担心完全正当、合理。

美英澳开展有严重核扩散风险的核潜艇合作，再次证明美、英奉行“双重标准”、将核合作当作地缘政治博弈工具，也让国际社会有充分理由质疑澳大利亚作为《不扩散核武器条约》无核武器缔约国恪守核不扩散义务的诚意。中方敦促三国倾听国际社会呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，撤销有关错误决定，忠实履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事。

彭博社记者：习近平主席在联大一般性辩论讲话中提到了“不再新建境外煤电项目”。除了停止新建煤电项目，中方的承诺是否还包括停止资助此类项目？

赵立坚：习近平主席宣布的是，“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目。”关于具体问题，你可以向主管部门询问。

(责编：刘洁妍、刘慧)