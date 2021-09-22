参考消息网9月22日报道 据塔斯社纽约9月21日报道，美国约翰斯·霍普金斯大学20日公布的数据显示，美国新冠疫情死亡人数已超过67.6万人，高于西班牙流感时期（1918年-1919年）的死亡人数。

美国疾病控制与预防中心提供的数据表明，西班牙流感导致的死亡人数为67.5万人。新冠疫情之前，西班牙流感是美国历史上致死人数最多的一场疫情。

报道称，随着德尔塔变异毒株的传播，美国新冠死亡人数持续攀升，尤其是在疫苗接种率低的东南部各州。美疾控中心数据显示，过去一周内日均确诊死亡人数超2000人。

另据英国《金融时报》网站9月20日报道，死于新冠的美国人数量已经超过死于1918年西班牙流感大流行的人数。在这个可怕的里程碑出现之际，美国南部和中西部各州基本没有接种疫苗的人群迎来一波重症和住院治疗的新浪潮。

专家警告说，这种传染性很强的德尔塔变异株的扩散正在使疫情最严重的各州的卫生系统陷入危机，并且威胁到美国的经济复苏。他们说，关于戴口罩、接种疫苗和打加强针的政治争论持续不休，使抗击此次大流行的斗争复杂化，并且有可能使之延长。

西班牙流感是近代历史上最严重的大流行，在全球造成至少5000万人死亡。

华盛顿大学全球卫生学教授阿里·穆克达德说：“控制此次大流行取决于两个因素：政府领导力和公众行为。和其他国家相比，美国在这两方面的表现都很差劲。”

报道指出，尽管美国在获得新冠疫苗方面处于领先位置，但在疫苗接种方面落后于其他富裕国家。

专家说，共和党选民不愿接种疫苗，有些黑人和拉美裔群体的情况也只不过稍好一些，而虚假信息的传播助长了这种现象。由于全国只有54.6%的居民完成疫苗接种，所以人们很容易受到感染。

在爱达荷州，官员们上周警告说，新冠住院病例主要是没有接种疫苗的人，已经攀升至创纪录水平，导致工作人员、可用床位和资源供应告急。爱达荷州只有略多于40%的人完成了疫苗接种，是美国接种率最低的州之一。

在密歇根州一家医院工作的重症监护病房护士马修·克雷策柳斯说：“令人非常沮丧的是，医院的新冠病例又一次猛增，而这原本是可以避免的。我们在重症监护病房看到的新冠患者约有99%没有接种疫苗……这就是虚假信息的影响。”

报道称，医生们也感受到了压力，对政界人士和公众未能采取有效措施应对新冠危机表示失望。在佛罗里达州坦帕综合医院工作的医生珍妮弗·卡普托-塞德勒说：“这波疫情太艰难了，因为我们原本不必再来一遍的。重症监护病房的绝大多数患者都没有接种疫苗。”

卡普托-塞德勒说，只有更加强有力的领导才能扭转新冠疫情。她说，有些未接种疫苗的患者抱有反疫苗的宗教或其他个人信念，但还有些人只是对各种混杂的信息感到困惑。她说：“如果大家看到我们的领导人一致提倡戴口罩和接种疫苗，并且发出统一信息，那将比每个州和每个市镇各行其是的影响力更大。”

9月16日，在美国首都华盛顿，白色旗帜摆放在草坪上悼念新冠逝者。新华社记者 刘杰 摄

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