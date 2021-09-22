原标题：综合消息：为全球发展、构建人类命运共同体凝聚强大合力——多国人士高度评价习近平主席在第七十六届联大一般性辩论上的重要讲话

新华社北京9月22日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平21日在北京以视频方式出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表题为《坚定信心 共克时艰 共建更加美好的世界》的重要讲话。多国人士表示，习近平主席的讲话为全球发展提出重要倡议，为国际社会共同应对挑战，推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，构建人类命运共同体凝聚起强大合力。

联合国秘书长古特雷斯发表声明说，习近平主席宣布“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目”，他对此表示欢迎，并为中国这一重要宣示倍感鼓舞。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩说，习近平主席提出的全球发展倡议将为全球发展注入“积极的正能量”。习近平主席在讲话中宣布“中国将大力支持发展中国家能源绿色低碳发展，不再新建境外煤电项目”是当天的重要新闻，这是中国致力于减少温室气体排放的具体行动。

美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯说，习近平主席在讲话中重申中国“不会侵略、欺负他人，不会称王称霸”，这与某些西方国家领导人声称的“以其价值观领导世界”形成鲜明对比。习近平主席强调的“一国的成功并不意味着另一国必然失败，这个世界完全容得下各国共同成长和进步”，将在联合国会员国和各国人民中产生积极反响。

法国智库席勒研究所研究员克里斯蒂娜·比埃表示，习近平主席的讲话从构建人类命运共同体的高度出发，对加强国际抗疫合作、推动经济复苏和发展、完善全球治理和践行多边主义等进行了深刻阐述。习近平主席强调加强国际联防联控，在全球范围内公平合理分配疫苗，对国际抗疫合作具有重要意义。

俄罗斯战略规划与预测研究所所长亚历山大·古谢夫对习近平主席的讲话倡导绿色发展印象深刻，认为绿色发展既是国际议程，也关系到人们的生活质量。在“一带一路”的发展合作项目中，中国推动应用更多的绿色低碳技术，让人们拥有更优质产品，为更高品质生活提供保证。

老挝国会副主席宋马·奔舍那对习近平主席的讲话深表赞同，认为各国发展政策应着眼疫情后的民生大计，应坚持人民至上，要具有包容性，让发展惠及所有人，要着眼长远，强调人与自然和谐共生，让发展惠及全球、惠及自然，不破坏未来发展的基础、条件和环境。

津巴布韦中非经济文化交流研究中心研究员唐纳德·鲁沙布瓦说，习近平主席的讲话为推动解决当今世界诸多冲突和争议开出“药方”，各国应求同存异、加强合作，这样才能携手前进，走出疫情阴霾。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔说，习近平主席强调在全球范围内公平合理分配疫苗，这对于非洲人民来说非常重要。

埃及外交部亚洲事务部长助理塔里克·瓦希米说，习近平主席提出重要主张，推动多边合作与交流。面对新冠疫情，埃及同中国积极开展抗疫合作，埃及还是非洲大陆第一个同中国合作生产新冠疫苗的国家，埃及期待同中国进一步加强协调合作。

墨西哥学者海因茨·迪特里希说，习近平主席的讲话强调和平与发展、人与自然和谐共生，充分考虑各国人民对人权和经济发展的需求，将帮助人们找到当前诸多全球性问题的解决方案。

格鲁吉亚《每日新闻网》主编奥提纳什维利说，习近平主席的讲话展示中国负责任大国的担当，为国际社会早日战胜疫情、恢复正常经济社会生活注入新的动力。

柬埔寨柬中关系发展学会会长谢莫尼勒表示，中国将新冠疫苗作为全球公共产品，为实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性做出重要贡献，柬埔寨是直接受益国家之一。在中国帮助下，柬埔寨积极推进疫苗接种，推动社会生活恢复正常。

泰国暹罗智库主席洪风表示，习近平主席强调完善全球治理，加强团结，践行相互尊重、合作共赢的国际关系理念，以及实现绿色复苏发展等，都是非常具有前瞻性的全球发展观，为疫情下的世界提振信心、增添希望。（参与记者：杨士龙、胡晓光、尚绪谦、刘品然、徐永春、章建华、宋宇、张玉亮、吴丹妮、白林、毛鹏飞、朱雨博、吴昊、李铭）

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