王磊 韦冬泽

2021年是落实中非合作论坛北京峰会成果的收官之年，今年双方将在塞内加尔举办新一届论坛会议，第二届中国-非洲经贸博览会也即将于9月26日在湖南长沙开幕。中国如何支持非洲在后疫情时代实现经济复苏、战胜疫情成为非洲各国关注的重要方面，而推进中非共建“一带一路”，推动构建更加紧密的中非命运共同体一直都是中国秉持的理念和初心。

中非贸易持续向好 中国湖南成“中非商港”

2021年，中非贸易克服疫情带来的困难，在各方共同努力下实现稳步增长。根据商务部数据，今年1月至7月，中非贸易额为1391亿美元，增长40.5%，达到历史同期最高位。中国市场对非洲产品认可度不断提高，自非洲进口增长46.3%，达到593亿美元，橡胶、棉花、咖啡等农产品进口量较去年同期翻了一番。

随着中国-非洲经贸博览会永久落户湖南，湖南正成为中国对非贸易的重要门户。据长沙海关提供的数据显示，今年1至8月湖南省对非洲进出口248.7亿元，较上年同比增长43.7%。在湖南省对非贸易国中，南非、尼日利亚、埃及为前三大贸易伙伴。1至8月，湖南省对南非贸易额为109.3亿元，增长41.8%，占同期湖南省对非洲贸易的43.9%。

在长沙海关参与和推动下，非洲农产品准入进程增速提质，已实现中国对非洲干辣椒产品的首次进口，马达加斯加羊肉、乌干达牛肉、肯尼亚驴肉、尼日利亚水产品、冈比亚花生等产品已完成初步评估工作；肯尼亚鯷鱼、坦桑尼亚水产品已完成输华准入前评估工作。

对非物流通道加速拓展，为湘-非贸易提供新选择。目前，湖南正加速拓展对非物流通道，正在打造湘粤非铁海联运通道、湘沪非江海联运通道、湖南与非洲空中货运航线以及卡航联运、卡海联运通道，首列湘粤非铁海联运班列将于9月中旬启运，届时企业可在对非贸易上有更多的物流渠道选择。

即将于9月26日在湖南长沙开幕的中国-非洲经贸博览会，据官方提供的数据，截至目前，已有50个非洲国家驻华使馆、6个国际组织、30个省区市及新疆生产建设兵团、5个计划单列市、900多家中央和地方企业报名参会参展，总人数突破9700人，征集的合作项目385个，总金额超594.6亿美元。

多边合作持续壮大 推动释放地区经济潜力

种种迹象表明，合作和多边主义对于释放经济潜力至关重要，并将为彼此和整个世界带来重大机遇，为各国之间更紧密的经济联系和后疫情时代的共同繁荣铺平道路。

中国在促进多边经济合作方面频频发力，建立国际经济合作平台，包括中国国际进口博览会、中国国际服务贸易博览会、金砖国家合作机制等，以及即将在湖南长沙开幕的中国-非洲经贸博览会。

今年1月1日，非洲大陆自贸区（AfCFTA）启动仪式在线上举行，这也是世贸组织成立以来成员国数量最多的自贸区。54个非盟成员国签署的自贸协议将提高非洲应对未来危机、疾病爆发和全球经济冲击的能力，并协助非洲经济复苏。

联合国贸发会议表示，随着新冠疫苗的普及和疫情得到控制，之前延误的重要项目将重新开始实施，而非洲大陆自由贸易区协议的可持续投资议定书也将进一步提高自贸区对投资的吸引力。非洲大陆自贸区也希望外部直接投资进入非洲，只要其商品符合原产地规则，就可以享受自贸区优惠政策，这也为更多企业到非洲开展属地化经营创造条件，实现多方互利共赢，进而促进非洲经济复苏和发展。

随着非洲大陆自由贸易区的成立，越来越多中国企业走进非洲，参与中非合作。新冠疫情催生的非洲各行各业数字化转型大幅提速，让“上网”成为非洲老百姓的新观念，让“在线”成为用户行为新习惯，这种新的观念和习惯将不断发展，成为后疫情时代的新常态持续存在，深刻影响着非洲人民的生产、生活、学习、消费和娱乐方式。

数字经济持续升温 非洲国家希望借鉴中国经验

根据联合国贸发会议发布的报告，2020年电子商务实现蓬勃发展，在线零售在所有零售中的份额从16％增加到19％。分析称，电子商务将成为推动非洲可持续增长的重要引擎之一。

当前，非洲国家已进入数字经济快速发展的关键时期，多家国际机构发布的报告显示，到2025年，数字经济将为非洲大陆贡献近1800亿美元的国内生产总值，到2050年，这一数字将达到7120亿美元，占非洲GDP的8.5%。南非、尼日利亚和肯尼亚等国已将数字经济纳入国家发展战略，非洲正以其独特方式拥抱数字技术。

受限于技术水平及基础设施完善程度，非洲的数字经济发展依然有很大空间，而中国在电子商务、数字技术方面处于世界领先地位，可以为非洲提供很好的参考和借鉴。世界500强中排名第44位的中国企业华为业务遍及54个非洲国家，服务超过四分之三非洲人口。旗下产品华为云产品目前已上线220多种云服务和210多个解决方案，为服务企业大幅降低运营成本。

肯尼亚《星报》发表评论文章指出，近年来，中国帮助非洲在网络信息领域实现跨越式发展。中国同南非合作建成非洲第一个5G独立商用网络，由中国提供资金和技术支持的塞内加尔国家数据中心正式启用，华为“未来种子”项目为培养非洲本土互联网人才做出贡献。肯尼亚政府已认识到数字技术在经济领域的中心地位，并不断加大对数字基建的投入，肯中数字合作大有可为。

埃塞俄比亚影响力最大的商业网站《埃塞财富网》刊文表示，中非合作对后疫情时代的全球经济至关重要。文章认为，中国和非洲在“一带一路”倡议下可以拥有更多合作机会。疫情在一定程度上推动了世界数字经济发展，非洲拥有13亿人口的市场，电子商务正在快速增长，而中国在这方面的先进经验可以供非洲国家参考。

津巴布韦最具影响力的《先驱报》刊文说，津巴布韦将与中国一道致力于营造包容、开放的贸易环境，不断推动中非合作，培养创新型人才，挖掘先进的合作形式，创造更多就业机会，并在数字经济领域持续发力。

在9月6日举行的“2021中非合作论坛非洲产品电商推广季暨《全球国货之光》非洲特别专场直播季”启动仪式上，非洲驻华使团长、喀麦隆驻华大使姆巴纳表示，推动中非电子商务合作是中非合作“八大行动”中的内容，这再一次体现了中国对非洲兄弟有诺必践。疫情背景下，电子商务是重振非洲经济的有效途径之一，非洲要向中国多取经，继续加强各领域互联互通。

对于打造更紧密合作、更具弹性、应对不断变化挑战的全球经济，中国和非洲的共同努力必将为世界树立一个互利合作的典范，并为新冠疫情后的全球经济贡献自己的一份力量。

(责编：刘洁妍、刘慧)