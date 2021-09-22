美国累计确诊病例已超过4238万例，死亡超678000例。由于疫情防控政治化严重，美国社会关于疫苗和口罩等基本防疫措施的对立情绪严重，各种乱象屡见不鲜。

据美国疾病控制和预防中心的数据显示，过去一周以来，美国日均新增死亡病例数超过1900例，比之前一周增加了大约20%，这一数字也是今年3月以来的最高值。此前还有专家预测，随着冬季临近，美国今年的新冠肺炎死亡病例数可能还要再增加10万。

与居高不下的死亡病例数相反，美国的疫苗接种率却持续维持在低水平。

美国有线电视新闻网报道称，美国社会充斥着关于新冠疫苗的谣言，导致疫苗接种工作推进得十分缓慢。

据美国疾病控制和预防中心统计数据，美国目前只有54.7%的人口完全接种了新冠疫苗。而在一些州，这一数字则还要更低。

报道称，爱达荷州的疫苗完全接种率只有40.8%，当地很多医务工作者甚至都拒绝接种疫苗。

报道称，爱达荷州的一名护士日前因感染新冠肺炎死亡，她生前就拒绝接种新冠疫苗。据她的家属表示，就是那些网络上关于疫苗的谣言误导了她，最终付出了生命的代价。

爱达荷州死亡护士的家属：她曾告诉我不要接种疫苗，我想她肯定是被谣言误导了，被那些负面的社交媒体信息误导了。

除了疫苗谣言四处传播以外，美国社会依然还在围绕是否佩戴口罩而争吵不休。据报道，美国得克萨斯州一对夫妇日前因佩戴口罩进入一家餐厅而被餐厅老板赶了出来。

遭餐厅驱逐的戴口罩的顾客：服务员走过来坐在我身边，她告诉我餐厅经理就在厨房里，她说戴口罩是一个政治性的事情，所以我们必须摘掉口罩。

餐厅老板表示，他不相信佩戴口罩是有效的，他认为这只是一个政治行为，因此，他不允许他的餐厅出现口罩。

驱逐戴口罩顾客的餐厅经理：我为这家餐厅倾注了金钱和汗水，我不希望看见任何口罩出现在这里，我认为现在的口罩令十分可笑。

(责编：袁勃、牛镛)