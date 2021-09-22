新华社达累斯萨拉姆9月21日电（记者谢昊）坦桑尼亚桑给巴尔总统姆维尼21日在桑给巴尔总统府向第30期中国援桑给巴尔医疗队队员授奖，表彰他们在当地医疗工作中的杰出表现。

姆维尼高度评价并感谢中国自1964年以来向桑给巴尔提供大量无私援助，特别是在医疗卫生领域。中方派遣医疗队，援建医院和重症监护病房，提供大批医疗物资和药品，为当地医务人员提供医疗技术培训，帮助防治疟疾等传染病，对桑医疗卫生事业发展起到举足轻重的作用。

姆维尼强调，新冠疫情暴发以来，中方在桑给巴尔最困难的时候及时提供抗疫物资，并援助新冠疫苗，有力支持了一线医务人员抗疫工作，为旅游业等行业服务人员提供必要保护，对桑给巴尔控制疫情起到关键作用。

姆维尼表示，今天适逢中国传统节日中秋节，中国医生远离国内亲人，将心血和友爱赋予桑给巴尔人民。他对此特别表示感谢，并向中国人民致以节日祝贺和良好祝愿。

中国驻桑给巴尔总领事张志昇表示，中方将继续在力所能及范围内向桑医疗卫生等领域提供帮助，愿与桑给巴尔继续共同努力，推动构建更加紧密的中非命运共同体。

据了解，第30期中国援桑给巴尔医疗队来自江苏省，已完成为期1年的援外医疗工作，将于近日回国。

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