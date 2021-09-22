新华社华盛顿9月21日电（记者高攀 许缘）美国国会众议院21日晚通过一项临时拨款和债务上限法案，以确保联邦政府有足够资金继续运营到12月3日，同时暂停联邦政府债务上限生效直至2022年12月，即允许美国财政部在这段时期内继续发债。

由民主党控制的众议院当晚以220票赞成、211票反对的结果通过了上述法案。随后该法案将被送交参议院审议，预计将遭到共和党参议员的阻挠。

联邦政府本财年将于9月30日结束，但两党短期无法就完整的新财年（始于10月1日）联邦预算案达成一致。民主党希望将联邦政府临时拨款与债务上限议题捆绑到一起投票表决，以此施压共和党全盘接受。

按照立法规则，民主党必须争取至少10位共和党参议员的支持才能确保参议院通过上述临时拨款和债务上限法案。不过，参议院共和党领袖麦康奈尔日前表示，共和党参议员支持通过临时拨款法案，但不同意将其与债务上限议题捆绑到一起。

债务上限是美国国会为联邦政府设定的为履行已产生的支付义务而举债的最高额度，触及这条“红线”，意味着美国财政部借款授权用尽。美国财政部长耶伦日前警告，如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效，联邦政府在今年10月可能出现债务违约，并会造成广泛的“经济灾难”。

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