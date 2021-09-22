新华社阿布贾9月21日电（记者郭骏）“中国-尼日利亚文化周”活动21日在尼日利亚首都阿布贾揭幕，旨在庆祝中尼建交50周年，加深两国人民友谊和了解。

中国驻尼日利亚大使崔建春在开幕式致辞说，过去50年，中尼并肩相互支持，推进合作，尊重和照顾彼此核心利益与重大关切，在各领域取得了丰硕的合作成果，造福了两国民众。中尼两国历史悠久、文化丰富，通过共同举办文化周活动，可以进一步提升双边关系水平，增进传统友谊。

尼日利亚信息与文化部常务秘书伊费奥玛·安扬武塔库致辞说，过去50年见证了尼中两国在艺术、音乐、舞蹈、文化管理和人员培训等领域的深度交流和合作。文化周活动是双方文化合作的一项重要成果，体现两国和两国民众关系紧密。

文化周开幕当天正值中国传统佳节中秋节，受邀嘉宾共同品尝月饼，感受中国传统文化。嘉宾还观看了中尼共建“一带一路”合作成果展，并欣赏了尼日利亚传统舞蹈表演。

据中国驻尼日利亚大使馆介绍，本次文化周活动将持续到28日，活动期间将举办中尼文化图片展、摄影和短视频作品比赛、中国书法竞赛以及中尼电影周等活动。

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