新华社联合国9月21日电（记者王建刚）伊朗总统莱希21日在第76届联合国大会一般性辩论中发言，抨击美国随意退出伊朗核协议以及继续在新冠疫情期间对伊朗实施制裁的行径，强调这是美国霸权主义的体现，伊朗不再相信美国政府所做的任何承诺。

莱希在预先录制的视频讲话中说，国际原子能机构发布的15份报告都证明伊朗信守承诺，但美国并没有履行其解除制裁的义务。美国违反并退出伊核协议，却继续对伊朗人民施加更多的制裁。

莱希说，制裁是美国对世界其他国家新的战争方式。在新冠疫情期间对医药实施禁运属于反人类罪。“我代表伊朗民族和我国收容的数百万难民，谴责美国持续的非法制裁，尤其是涉及人道主义领域的制裁。”

在讲话中，莱希还抨击了美国对中东事务的干涉。他说：“美国在叙利亚和伊拉克的军事存在是建立民主和国家意志的最大障碍。”

莱希说，今年有两个画面创造了历史，一是1月6日美国国会被占领，二是8月美军撤离阿富汗时在喀布尔机场出现的情景。从国会大厦到喀布尔，一个明确的信息传达给世界，无论在国内还是在国外，美国霸权已经失去了公信力。

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