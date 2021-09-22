人民网罗马9月20日电 （记者孔歌）中国驻意大利大使李军华日前接受意国家电视台新闻网采访时谈及中意关系、北京冬奥会、疫情溯源、阿富汗局势等问题。

今年1至7月，中意双边贸易额超过411亿美元，同比增长41.2%，其中意对华出口增长63.2%。去年以来，中意签署了意牛肉、大米、猕猴桃等多项农产品输华新协议。李军华表示，“中意互为全面战略伙伴，在合作中互利共赢，在文化上相互欣赏，在困难时互帮互助。”明年两国将重启中意文化和旅游年，并已开始筹备相关活动。中意双方进一步密切在文化遗产保护领域的合作，推动两国更多项目列入教科文组织世界遗产名录。

“2022年北京冬奥会和2026年米兰冬奥会将为双方增进友谊、深化合作带来新机遇。”李军华说，中意两国奥组委已签署相互支持办奥的谅备，彼此全力对接、共襄盛会。意大利是冬季运动传统强国之一，中国男子冰球队和残奥高山滑雪队的主教练、中国国家雪橇队助理教练都来自意大利。意大利以主宾国身份受邀参展北京“冬博会”，受到关注和欢迎。

李军华认为，病毒溯源是战胜疫情的核心环节，需要各方尊重科学、秉承合作、排除干扰。他表示，已有80多个国家或致函世卫组织总干事，或发表声明，反对将溯源问题政治化，要求维护中国—世卫组织联合研究报告。100多个国家和地区的300多个政党、社会组织和智库向世卫组织秘书处提交反对溯源政治化的联合声明。在中国，超过2500万网民联署公开信，要求调查美国德特里克堡基地。这些都是代表正义的呼声。

在谈到阿富汗局势时，李军华表示，阿富汗形势已发生了根本性变化，各方都应接受和适应这一变化。对于阿富汗的未来，国际社会应始终遵循“阿人主导、阿人所有”原则。阿富汗的和平与稳定攸关地区安全与稳定。中方在尊重阿国家主权、不干涉阿内政基础上，同塔利班等保持着正常联系和沟通。中方希望，阿富汗构建开放包容的政治体制，奉行温和稳健的内外政策，与所有恐怖组织进行彻底切割，同世界各国特别是周边国家友好相处。

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