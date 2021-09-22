9月21日，印度尼西亚雅万高铁最后一批6600吨钢轨运抵印尼芝拉扎港。中国电建市政集团供图

人民网雅加达9月21日电 （记者徐伟）当地时间9月21日，印度尼西亚雅万高铁最后一批6600吨钢轨运抵印尼芝拉扎港，标志着中国高铁整体出口“第一单”完成全部长钢轨的出口运输，为雅万高铁全线铺轨创造了条件，也为加快推进项目建设提供了有力支持。

雅万高铁全线铺轨任务由中国电建市政集团负责，项目使用钢轨总重约3.81万吨，均由中国进口，是我国首次向海外市场大批量出口50米长钢轨。全部钢轨分五个批次运输，自2020年11月由广西防城港首批发运，历时10个月全部运抵印尼。钢轨到港后，将通过印尼既有窄轨铁路和铺轨基地联络线分批运往雅万高铁德卡鲁尔动车所铺轨基地，在焊接为500米长钢轨后投入使用。

受全球新冠疫情影响，雅万高铁建设面临人员和物资组织困难的问题，参建单位坚持防疫和生产并重，制定了一系列运输方案和实施细则，先后完成防城港港口和芝拉扎港口改造，印尼既有窄轨铁路运输50米长钢轨试验，联络线和铺轨基地建设等工作，多措并举保障钢轨按期运抵现场。

从国内将50米长钢轨运输至施工现场是雅万高铁建设重难点之一，中国电建市政集团协同中铁物资集团、中国铁道科学研究院、攀钢集团、北部湾防城港、中国外运、中远海运等合作伙伴，共同成立跨区域、跨行业的技术攻关团队，攻克了长定尺钢轨出口技术难关，圆满完成了钢轨出口和运输任务，为中国高铁整体装备材料出口积累了经验。

雅万高铁是“一带一路”建设和中印尼两国务实合作的标志性项目，连接印尼首都雅加达和第四大城市万隆，全长142公里，最高设计时速350公里，是我国高铁首次全系统、全要素、全产业链在海外落地的典范工程。项目建成后，雅加达到万隆的出行时间将由现在的3个多小时缩短至40分钟左右，将有助于促进当地经济发展，方便民众出行。

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