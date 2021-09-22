人民网布达佩斯9月21日电 （记者于洋）中秋节期间，由达佩斯中国文化中心主办的2021年“天涯共此时”中秋品牌活动在匈牙利正式上线，成为传承和弘扬中华传统节庆文化，对外展示中秋节欢乐氛围和深厚底蕴的良好平台。

本次2021年“天涯共此时”中秋品牌活动由中国文化和旅游部国际交流与合作局统一部署，活动围绕“花好月圆共中秋”的主题，采用“线上+线下”的传播方式，分别以“花好”和“月圆”为题，举办“奥伊卡花卉节——中国花卉文化日”和“第二届匈牙利月饼制作坊”两档线下活动，并结合“经典话中秋”“美食品中秋”“音乐颂中秋”“诗画咏中秋”四个线上专题板块，在脸书、油管、微信公众号三大平台同步推出“五洲同月 情满中华”音乐会、寻味中秋——美食系列视频、国画里的春秋——艺术赏析微课堂等30余项精彩内容，为匈牙利民众奉上一个原汁原味的中秋节。

应奥伊卡市政府邀请，同时作为“天涯共此时——中秋节”品牌活动的一项自办内容，布达佩斯中国文化中心在“奥伊卡花卉节”上推出了“中国花卉文化日”活动，为当地市民带去了丰富多彩的花卉文化展示活动和中秋节的美好祝福。“文化日”以“花开的声音——特色花卉展”为主线，通过图文介绍、文创产品展示、花卉文化和表演视频等方式，为匈牙利观众介绍了中国江南地区800多年的花卉种植和贸易史，当地丰富多彩的花卉产品、花卉文化，及其对市民生活的深远影响。展览还设置了文创产品展示区和花卉文化体验区，民众在欣赏花卉创意生活产品、花卉主题歌舞和中国传统茶艺表演的同时，还能品尝到江南特有的茉莉花茶、玉兰花茶和玳玳花茶。

匈牙利月饼工作坊是中国文化中心重点打造的品牌活动，活动采用“线下体验，线上转播”的制作模式。中心与匈中文化交流中心，以及当地最大的中国餐饮企业樱桃集团合作，邀请专业面点师教授当地家庭制作传统苏式月饼。

中秋与国庆接踵而至，9月28日，布达佩斯中国文化中心还将与布鲁塞尔中国文化中心等机构跨国联动，在脸书等平台直播上海芭蕾舞团“同一轮明月——庆中秋、迎国庆”芭蕾专场演出，为当地民众带来又一场中华文化的盛宴。

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