介绍中秋节习俗的中国文创产品。中国驻哥伦比亚使馆供图

人民网里约热内卢9月20日电 （记者吴杰）由中国驻哥伦比亚大使馆、中外语言交流合作中心与哥伦比亚文化部等机构共同举办的库库塔国际图书节“中国日”“中国音乐”主题活动于9月13-18日进行，音乐会、纪录片及中国文化、经贸、旅游系列讲座精彩纷呈。

据中国驻哥伦比亚使馆文化参赞朱晓燕20日介绍，作为今年库库塔国际图书节的主宾国，“中国日”“中国音乐”主题活动内容丰富。活动期间，分别在库库塔市政府及各主办单位的多家媒体平台上，举办了《苏州好风光》《华乐苏韵》等四场音乐会，让中华丝竹古韵飞入当地寻常百姓家；纪录片《摆脱贫困》，生动再现了中国全面消除贫困的生动实践及伟大成就；短视频《冬奥会》，为当地民众呈现了北京冬奥文化理念、比赛项目、奥运风采；《大美新疆》带领民众一睹新疆雪峰环抱、水草肥美的迷人风光；《中国美食》推出的中国月饼，使素爱甜食的当地民众很受启发；中国文化、经贸、旅游等系列讲座大受追捧。“中国日”“中国音乐”主题活动推动了中哥两国人文交流，加深了哥北部城镇民众对中华文化的了解。

库库塔是哥伦比亚北桑坦德省的首府，是哥伦比亚和委内瑞拉重要的边贸城市，也是南美洲最繁忙的国际商贸城市之一。该市政府将9月17日定为国际图书节，每年邀请一个主宾国举办系列历史、文化、艺术等主题，出版、音乐会、讲座等形式的文化交流活动。参与主办今年“中国日”“中国音乐”主题活动的机构还有北桑坦德省政府、库库塔市政府、胡里奥·佩雷斯·费雷罗公立图书馆、哥伦比亚图书商会、哥中友协、哥中商会等。

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