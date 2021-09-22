人民网莫斯科9月22日电 （记者荣翌）近日，中国制造的全球最大直径全断面硬岩掘进机“高加索号”在格鲁吉亚组装完毕并投入使用，将主要应用于格鲁吉亚南北公路科维谢提至科比段公路隧道的施工，标志着这项“一带一路”倡议下中国企业走出去工程进入快速施工阶段。格鲁吉亚总理加里巴什维利表示，“高加索号”掘进机投入使用将加快格鲁吉亚南北公路建设步伐，带动经济发展，造福当地民众。

格鲁吉亚当地媒体Imedi TV在报道中称，“高加索号”掘进机专为隧道施工而制造，其特点是工作过程中的振动极小，保证了施工过程安全，同时有效降低对环境的影响。

从上海启航，远渡重洋，在平均海拔近2000米的古多里山路上蜿蜒前行，“高加索号”部件才最终到达组装现场。项目经理岑道勇在接受采访时表示，为保证掘进机部件安全进场，项目工作人员先后四次勘查格鲁吉亚境内运输道路，并对部分路段采取加固维护和修建临时便道等措施。在古多里山1号防雪崩隧道，工作人员两次进行模拟运输，确保了体积庞大的主轴承顺利通过。

项目格鲁吉亚籍安全工程师弗拉迪默·梅利亚表示，面对如此复杂的运输工作，中国建设者多次全尺寸、满负荷模拟运输，为掘进机运输方案的落实和优化做了充分准备，体现了中国企业的专业水平和敬业态度。

受疫情影响，设备配件供货周期延长，不可控因素增多。项目工作人员克服困难，历时三个多月完成了“高加索号”组装。“在新冠疫情背景下，中国企业仍如期完成掘进机组装和调试工作，中国工程人员的专业精神令人钦佩。”加里巴什维利如此感叹。

由中铁隧道局集团承建的科维谢提至科比段公路隧道是格鲁吉亚在建的最大单体基建项目。隧道建成后，该段公路行车路径将从现有的35公里盘山公路转变为12公里直线公路，行车时间将从1小时缩短到20分钟，进而极大提升通行效率和行车安全性。格鲁吉亚公共广播电视公司在报道中称，公路隧道建成后对格鲁吉亚具有重要经济意义，将有效增加国家的过境潜力，有助于开发新的旅游项目，为国家发展带来新机遇。

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